Σαουδική Αραβία: «Σίγησε» το σύστημα προειδοποίησης πριν από τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Έκλεισαν τις σειρήνες για να μην… ενοχλούν τους πολίτες

Σε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας, τη διαχείριση της ενημέρωσης του κοινού και την προστασία των πολιτών οδηγεί η αποκάλυψη ότι το εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Σαουδικής Αραβίας σίγησε πλήρως τις ημέρες που προηγήθηκαν των φονικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Παρά το γεγονός ότι οι πυραυλικές επιθέσεις και τα χτυπήματα με drones από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από 300, οι αρχές του βασιλείου επέλεξαν να μην εκδώσουν δημόσιες ειδοποιήσεις κινδύνου, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν μια εικόνα κανονικότητας και να προστατεύσουν το οικονομικό τους αφήγημα εν μέσω του πολέμου.

Σιγή ασυρμάτου πριν από το λουτρό αίματος

Σύμφωνα με αναφορές Δυτικών και Αράβων αξιωματούχων καθώς και πολιτικών αναλυτών στο Reuters, η απουσία προειδοποιήσεων κατά τις τέσσερις επιθέσεις που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ριάντ εγείρει έντονο προβληματισμό για την τρωτότητα της Σαουδικής Αραβίας και την ικανότητά της να προστατεύσει κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Σουλτάν Αλαμέρ, Σαουδάραβας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και ανώτερος ερευνητής στη δεξαμενή σκέψης Middle East Policy Council, εξήγησε τη στρατηγική της κυβέρνησης.

«Θέλουν και τα δύο: να διεξάγουν μια στρατιωτική επιχείρηση και ταυτόχρονα να προσπαθούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον πληθυσμό και στους εξωτερικούς εταίρους», είπε χαρακτηριστικά.

Η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας -ο εθνικός οργανισμός διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, διάσωσης και πυρόσβεσης που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών- καθώς και το κυβερνητικό γραφείο δεν απάντησαν σε γραπτά ερωτήματα του Reuters για τους λόγους μη έκδοσης ειδοποιήσεων.

Τη Δευτέρα, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε τις πρώτες της ειδοποιήσεις από τις 29 Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας για πιθανές απειλές στο Ριάντ και σε νότιες πόλεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν η απόφαση αυτή αποτελούσε άμεση αντίδραση στα φονικά χτυπήματα στο αεροδρόμιο.

DISTURBING CONTENT: Passengers are seen lining up at security and sitting in a waiting area at Saudi Arabia’s Riyadh airport just moments before a deadly attack sends people scrambling for cover. The newly released surveillance footage captures the terrifying moments surrounding Saturday’s strike, which killed 13 people and wounded more than 300. Yemen’s Iran-backed Houthi rebels have claimed responsibility for the attack, which has forced the international airport to suspend operations. — Fox News (@FoxNews) October 12, 2026

H δικαιολογία για την… ενόχληση των πολιτών

Όλες οι χώρες του Κόλπου έχουν δεχθεί πλήγματα από ιρανικά drones και πυραύλους από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο, αλλά οι χειρισμοί τους διαφέρουν ριζικά.

Ενδεικτικά στο Κατάρ, το υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα πριν από σχεδόν κάθε επίθεση, όπως συνέβη τον Ιούλιο, καλώντας τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα.

Από την πλευρά τους, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποιούν επανειλημμένα σειρήνες καλώντας τον κόσμο να καταφύγει σε ασφαλή σημεία.

Η Σαουδική Αραβία είχε ξεκινήσει την έκδοση ειδοποιήσεων στα κινητά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο. Ωστόσο, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι, το σύστημα σίγησε.

Η τελευταία προειδοποίηση πριν από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας είχε εκδοθεί στις 29 Σεπτεμβρίου για τη νότια επαρχία Νατζράν.

Αντίθετα, η Πολιτική Προστασία συνέχισε να εκδίδει κανονικά προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Παράλληλα, οι αρχές προειδοποίησαν ξανά τους πολίτες, βάσει αυστηρού κανονισμού του Μαρτίου, να μην κοινοποιούν εικόνες, φήμες ή πληροφορίες για αναχαιτίσεις και σημεία προσβολής.

Πριν από τα πλήγματα στο αεροδρόμιο, αξιωματούχοι συμμαχικής δυτικής κυβέρνησης ρώτησαν τις σαουδαραβικές αρχές γιατί σταμάτησαν οι ειδοποιήσεις. Η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι οι ειδοποιήσεις προκαλούσαν μεγάλη αναστάτωση και πολλοί πολίτες διαμαρτύρονταν επειδή τους ξυπνούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

A Houthi attack on Riyadh airport killed at least 12 people and injured more than 300. The Saudi-led coalition fighting the Houthis in Yemen called the missile strike a ‘war crime’, which has been condemned by the UN, Qatar, Pakistan, Canada and others. https://t.co/X0sSVAzLvC — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 11, 2026



«Η προσέγγισή τους στη δημόσια ενημέρωση φαίνεται ως φυσικό επακόλουθο του διλήμματος στο οποίο βρίσκονται: Πρέπει να απαντήσουν στους Χούθι, αλλά δεν θέλουν αυτό να οδηγήσει σε κοινωνική ανασταλτικότητα, και τα μηνύματά τους προς το κοινό αντανακλούν ακριβώς αυτό. Ωστόσο, η έλλειψη ειδοποιήσεων για ερχόμενες επιθέσεις των Χούθι δημιουργεί ακριβώς την νευρικότητα που προσπαθούν να αποφύγουν», σημείωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, Μάικλ Ράτνεϊ.

Ελλείψεις στην αεράμυνα

Από την πλευρά του, ο Αλί Σιχαμπί, Σαουδάραβας αναλυτής προσκείμενος στην κυβέρνηση, τόνισε τις αντικειμενικές δυσκολίες προστασίας της χώρας λόγω τους μεγέθους της.

«Στη Σαουδική Αραβία έχεις πάρα πολλά να προστατεύσεις. Είναι μια τεράστια χώρα με αεροδρόμια, αγωγούς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Απλά δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη για να προστατευθούν τα πάντα ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν αρκετά συστήματα Patriot, πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης και συστοιχίες για να τα καλύψουν όλα. Η Σαουδική Αραβία έχει απεριόριστη ανάγκη για αεράμυνα», δήλωσε.

Παρά τις επιθέσεις, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε τη Δευτέρα διεθνές συνέδριο για την ενέργεια στο Ριάντ, αν και μεγάλοι διευθύνοντες σύμβουλοι πετρελαϊκών εταιρειών ακύρωσαν τη συμμετοχή τους.

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πετρελαίου, ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, κράτησε προκλητική στάση, ευχαριστώντας όσους ταξίδεψαν στο Ριάντ.

«Επειδή γνωρίζετε ότι αυτή η χώρα είναι ασφαλής, η συγκέντρωσή μας εδώ δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί. Δεν θα χαρίσουμε ποτέ καμία ευκαιρία για να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας και το όραμά μας».

Την ίδια στιγμή, διπλωματικές πηγές αποκαλύπτουν στο Reuters ότι ενώ το Ριάντ δέχθηκε περίπου 12 επιθέσεις αυτόν τον μήνα χωρίς κάποιον συναγερμό, οι Δυτικές πρεσβείες εξέδιδαν δικούς τους εσωτερικούς συναγερμούς προς το προσωπικό τους, βασιζόμενες σε αμερικανικές και δυτικές πληροφορίες.

Ωστόσο, ακόμη και οι πρεσβείες δεν έλαβαν καμία εσωτερική προειδοποίηση πριν από τη φονική επίθεση του Σαββάτου στο αεροδρόμιο.

Την Κυριακή, η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσε βίντεο από το χτύπημα του Σαββάτου: ταξιδιώτες περίμεναν στις πύλες επιβίβασης, άλλοι κάθονταν στις καρέκλες σκυμμένοι πάνω από τις οθόνες των κινητών τους, όταν ξαφνικά η αίθουσα συγκλονίστηκε από τη λάμψη μιας φονικής έκρηξης.