Σαουδική Αραβία: Συναγερμός ξανά στο Ριάντ – Αναχαιτίστηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι

Συναγερμός ήχησε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς δέχθηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τις Πολιτοφυλακές των Χούθι. Η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις αρχές να αίρουν τον συναγερμό μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν στην πρωτεύουσα.

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Διεθνή Νέα

ΧΟΥΘΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΧΟΥΘΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός ήχησε και πάλι στο Ριάντ, καθώς νωρίτερα σήμερα δέχθηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκε από τις Πολιτοφυλακές των Χούθι.
  • Η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας παρακολουθούσε και αντιμετώπιζε απειλές, ενώ ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα.
  • Οι Αρχές ήραν τον συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ.

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Συναγερμός ήχησε και πάλι στο Ριάντ, καθώς δέχθηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκε από τις Πολιτοφυλακές των Χούθι με κατεύθυνση την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών της Σαουδικής Αραβίας «η αεράμυνα παρακολουθεί και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές που περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους κρουζ εναντίον του Βασιλείου».

Πάντως, απόψε στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, λίγη ώρα αφού οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχος επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

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«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατείστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», έγραφε το μήνυμα. Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις στην πόλη.

Οι Αρχές ήραν τον συναγερμός έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ.

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