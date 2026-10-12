Σαουδική Αραβία: Συνελήφθησαν Αμερικανοί πολίτες επειδή φωτογράφιζαν τα σημεία των επιθέσεων

Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή φωτογράφιζαν τα σημεία των πρόσφατων επιθέσεων των Χούθι σε διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ριάντ. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες ή οπτικό υλικό από πλήγματα, με τις Αρχές να έχουν το αποκλειστικό προνόμιο δημοσιοποίησης.

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Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή «τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων» στο διεθνές αεροδρόμιο που δέχθηκε επιθέσεις από τους Χούθι.
  • Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τις συνέπειες από τα πλήγματα, καθώς μπορεί να υποστούν «δικαστικές κυρώσεις».
  • Το προνόμιο δημοσιοποίησης φωτογραφιών και βίντεο από επιθέσεις έχουν μόνον οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες δημοσιοποίησαν οπτικό υλικό από το χτύπημα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο.

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Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή «τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων» στο διεθνές αεροδρόμιο που δέχθηκε επιθέσεις από τους Χούθι. Αυτό ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ.

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Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειωθεί ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τις συνέπειες από τα πλήγματα, καθώς μπορεί να υποστούν «δικαστικές κυρώσεις», υπενθύμισε η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το προνόμιο δημοσιοποίησης φωτογραφιών και βίντεο από επιθέσεις έχουν μόνον οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Εξ αυτού του λόγου και οι Αρχές δημοσιοποίησαν μέσα στη νύχτα οπτικό υλικό από το χτύπημα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο. Σε αυτό φαίνεται μια μπάλα φωτιάς και εργαζόμενοι του αεροδρομίου να πέφτουν κάτω από τα γραφεία τους ενώ επιβάτες προσπαθούν να προστατευθούν ή να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Saudi Gazette, οι εικόνες τονίζουν «τον κίνδυνο που απειλεί τους αθώους ταξιδιώτες των οποίων τα ταξίδια είναι αφιερωμένα στη λατρεία». Οι περισσότεροι επιβάτες που εμφανίζονται στο βίντεο μοιάζουν να είναι προσκυνητές. Εξάλλου, ο μήνας Οκτώβριος τυπικά σημαδοτεί την κορύφωση του προσκυνήματος των μουσουλμάνων στη Μέκκα.

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