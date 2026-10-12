Σαουδική Αραβία: Συνελήφθησαν Αμερικανοί πολίτες επειδή φωτογράφιζαν τα σημεία των επιθέσεων

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Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή «τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων» στο διεθνές αεροδρόμιο που δέχθηκε επιθέσεις από τους Χούθι. Αυτό ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ.

Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (October 12, 2026) Δίαυλος επικοινωνίας των ΥΠΕΞ Σαουδικής Αραβίας – Ιράν για την αποκλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης U.S. government employees working in Saudi Arabia require special authorization to use any airport in Saudi Arabia.

U.S. citizens should be aware of potential flight cancellations, airspace closures, and travel disruptions. We recommend checking your flight departure status directly with the airline and with the airport. Please take extreme caution if you choose to use airports in Saudi Arabia.

Private car, train, and bus options may provide alternatives to air travel. Below are some transportation resources for your consideration. Please confirm availability and schedules directly with the providers.

– Saudi Arabia Railways: https://t.co/aXJ0z4Qcwy

– SAT Transportation: https://t.co/WP25alCywq

– SAPTCO: https://t.co/ZadKUfSCgq

Saudi Arabia’s Ministry of Interior continues to warn that “filming, publishing, or sharing information related to counter missiles and drones and their impact sites exposes you to legal liability.” American citizens have been detained for taking photos of recent events. Visitors and residents are subject to local laws while in Saudi Arabia.

U.S. Government Employee Travel Restrictions:

U.S. government employees working in Saudi Arabia require special authorization to use any airport in Saudi Arabia. U.S. government employees working in Saudi Arabia are not allowed to travel within 20 miles of the Yemen border due to safety risks and need special authorization for travel to the provinces of Jizan, Asir, Najran, and the cities of Qatif, Yanbu, and Taif. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΡΓΑΝΗ: Πότε και γιατί θα τεθεί εκτός λειτουργίας το Πληροφοριακό Σύστημα Read more: https://t.co/ngJV0dd1Yu Επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας: Μία ακόμη επικίνδυνη στιγμή σε μια ήδη τεταμένη σύγκρουση — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) October 12, 2026

Να σημειωθεί ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τις συνέπειες από τα πλήγματα, καθώς μπορεί να υποστούν «δικαστικές κυρώσεις», υπενθύμισε η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το προνόμιο δημοσιοποίησης φωτογραφιών και βίντεο από επιθέσεις έχουν μόνον οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Εξ αυτού του λόγου και οι Αρχές δημοσιοποίησαν μέσα στη νύχτα οπτικό υλικό από το χτύπημα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο. Σε αυτό φαίνεται μια μπάλα φωτιάς και εργαζόμενοι του αεροδρομίου να πέφτουν κάτω από τα γραφεία τους ενώ επιβάτες προσπαθούν να προστατευθούν ή να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Saudi Gazette, οι εικόνες τονίζουν «τον κίνδυνο που απειλεί τους αθώους ταξιδιώτες των οποίων τα ταξίδια είναι αφιερωμένα στη λατρεία». Οι περισσότεροι επιβάτες που εμφανίζονται στο βίντεο μοιάζουν να είναι προσκυνητές. Εξάλλου, ο μήνας Οκτώβριος τυπικά σημαδοτεί την κορύφωση του προσκυνήματος των μουσουλμάνων στη Μέκκα.