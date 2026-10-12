Γιάννης Καλλιάνος: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι και άνεμοι – Πότε θα χτυπήσουν την Αττική

Ισχυρό είναι το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και την Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνο.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, όπως είπε ο Γιάννης Καλλιάνος, θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες για τις οποίες μάλιστα το μεσημέρι της Δευτέρας εκδόθηκε από την ΕΜΥ Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης.

Ειδικά ως προς την Αττική, ο Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αύριο Τρίτη, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, καθώς η περιοχή θα «δεχθεί ισχυρές καταιγίδες».

Η πρόγνωση του Καλλιάνου

«Πρόκειται για ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, και θα διαρκέσει δύο ημέρες, από αύριο Τρίτη έως και την Τετάρτη.

Πρόκειται για μία κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού που θα δώσει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση και βάσει προγνωστικών μοντέλων, οι περιοχές που θέτουν υποψηφιότητα για πολλά χιλιοστά βροχής, είναι τμήματα των Επτανήσων, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής, τμήματα της Εύβοιας, των Σποράδων και του Πηλίου.

Η κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού θα είναι σχετικά αργή, μέσα σε 48 ώρες θα κινηθεί αργά μέσα στην περιοχή του Αιγαίου. Εκτιμώ ότι αύριο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η περιοχή της Αττικής, κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα, καθώς θα δεχθεί ισχυρές καταιγίδες.

Προηγουμένως, η ημέρα θα έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερα φαινόμενα στην περιοχή των Επτανήσων, ενώ χρειάζεται, επίσης, προσοχή στην Πελοπόννησο, γιατί αύριο θα πέσει πολύ νερό σε τοπικό επίπεδο, αρχικά στο δυτικό και στη συνέχεια το αριστερό της κομμάτι.»

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη (13/10) και την Τετάρτη (14/10), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Καταιγίδες αναμένονται επίσης, στην Αττική, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα επιμείνει σε Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και δυτική Κρήτη, με ιδιαίτερα έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης έως το απόγευμα της Τετάρτης, στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ.

«Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη (13-10-2026) και την Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Μεθαύριο Τετάρτη 14-10-2026

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης».