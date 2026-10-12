Εύβοια: Αγριογούρουνα έκαναν βόλτα σε κεντρικό δρόμο κοντά στα Νέα Στύρα

Συχνή παρουσία αγριογούρουνων καταγράφεται στην Εύβοια, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή κοντά στα Νέα Στύρα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Τα ζώα εντοπίζονται στην παραλία, αφήνοντας ίχνη και σκάβοντας για τροφή, ενώ κάτοικος φωτογράφισε μια ομάδα αγριογούρουνων τη νύχτα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συχνή παρουσία αγριογούρουνων καταγράφεται στην Εύβοια, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή Διλησού, της Τζόλι και της παραλίας του Αγίου Γεωργίου, κοντά στα Νέα Στύρα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.
  • Ίχνη των ζώων εντοπίζονται στην παραλία, όπου έχουν σκάψει το έδαφος αναζητώντας τροφή και ξεθάβοντας βολβούς θαλάσσιων φυτών.
  • Κάτοικος της περιοχής φωτογράφισε δύο αγριογούρουνα από ομάδα πέντε ζώων που κινούνταν στο σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μια γάτα να διακρίνεται επίσης.

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Συχνή παρουσία αγριογούρουνων καταγράφεται στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Διλησού, της Τζόλι και της παραλίας του Αγίου Γεωργίου, κοντά στα Νέα Στύρα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Όπως αναφέρεται, ίχνη των ζώων εντοπίζονται στην παραλία, ενώ παρατηρούνται και σημεία όπου έχουν σκάψει το έδαφος, αναζητώντας τροφή και ξεθάβοντας βολβούς θαλάσσιων φυτών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτοικος της περιοχής κατάφερε να φωτογραφίσει δύο αγριογούρουνα από μια ομάδα πέντε ζώων που κινούνταν στο σημείο. Στη φωτογραφία διακρίνεται και μια γάτα.

Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις καταγράφουν την παρουσία αγριογούρουνων στην παραθαλάσσια ζώνη της περιοχής, με τα ίχνη τους να γίνονται αντιληπτά ακόμη και πάνω στην άμμο.

αγριογουρουνα

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