Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (23/9) – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Μεταξύ των μεταδόσεων, ξεχωρίζουν αγώνες από το FIBA Intercontinental Cup 2026 και το ATP 250 Τσενγκντού.
  • Οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν επίσης τον ΠΑΟΚ στο UEFA Europa Cup Γυναικών και τη Λίβερπουλ στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Magenta Sport 6 | Σεμπαστιάν Μπάες – Τζένσον Μπρούκσμπι Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

10:30: Magenta Sport 4 | Σανγκάη Σαρκς – RSSB Τάιγκερς (FIBA Intercontinental Cup 2026)

12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

14:30: Magenta Sport 4 | Ρόγιαλ Φάιτερς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026)

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Σπάρτακ Μιγιάβα (UEFA Europa Cup Γυναικών)

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ|  Λίβερπουλ – Σάντερλαντ (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)

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