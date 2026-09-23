Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (23/9) – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:00: Magenta Sport 6 | Σεμπαστιάν Μπάες – Τζένσον Μπρούκσμπι Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)
10:30: Magenta Sport 4 | Σανγκάη Σαρκς – RSSB Τάιγκερς (FIBA Intercontinental Cup 2026)
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Σπάρτακ Μιγιάβα (UEFA Europa Cup Γυναικών)
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ| Λίβερπουλ – Σάντερλαντ (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)