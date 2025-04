Στον «αέρα» του Signal τα μυστικά των ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ κατηγορείται για διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών σε οικογενειακή συνομιλία – Το Πεντάγωνο σε αποσύνθεση

Το Πεντάγωνο, το «οχυρό» της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, θυμίζει «βομβαρδισμένο» τοπίο εξαιτίας των αλλεπάλληλων σκανδάλων υπό τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με την κατάσταση να μοιάζει πλέον με «απόλυτο χάος». Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ακόμη ενός σοβαρού σκανδάλου, το οποίο αποκαλύφθηκε από τους New York Times, προσθέτοντας ακόμα ένα «πλήγμα» σε ένα ήδη φαινομενικά αποδιοργανωμένο υπουργείο.

Οι αποκαλύψεις για δεύτερη συνομιλία στην εφαρμογή Signal, στην οποία συμμετείχαν η σύζυγός του και ο αδελφός του, έρχονται να ενισχύσουν την εικόνα ενός Πενταγώνου που καταρρέει εκ των έσω.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Χέγκσεθ δημιούργησε μια δεύτερη συνομιλία στην εφαρμογή Signal, η οποία περιλάμβανε τη σύζυγό του Τζένιφερ –πρώην παραγωγό του Fox News– και τον αδερφό του, Φιλ Χέγκσεθ, ο οποίος εργάζεται στο Πεντάγωνο ως σύνδεσμος με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και ανώτερος σύμβουλος.

Στη συγκεκριμένη συνομιλία φέρεται να κοινοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ κατά των Χούθι στην Υεμένη τον Μάρτιο, τις ίδιες ακριβώς λεπτομέρειες που είχαν σταλεί και σε άλλη ομαδική συνομιλία με ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Associated Press επιβεβαίωσε την ύπαρξη της δεύτερης συνομιλίας μέσω ανώνυμης πηγής με γνώση του περιεχομένου και των συμμετεχόντων, η οποία δήλωσε ότι στη συζήτηση συμμετείχαν 13 άτομα και ότι είχε το όνομα «Defense ‘Team Huddle».

Η χρήση του Signal -μιας εμπορικά διαθέσιμης εφαρμογής η οποία δεν είναι εγκεκριμένη για διακίνηση ευαίσθητων ή διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής άμυνας- έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η πρώτη ομαδική συνομιλία στο Signal είχε δημιουργηθεί από τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς, και περιλάμβανε μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Το περιεχόμενο των συνομιλιών είχε δημοσιευθεί από το The Atlantic, καθώς είχε προστεθεί κατά λάθος στην ομάδα ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, αρχισυντάκτης του περιοδικού.

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα το βράδυ της Κυριακής, αποκαλώντας τις αποκαλύψεις «ανούσια υπόθεση» και κατηγορώντας πρώην δυσαρεστημένους υπαλλήλους του Πενταγώνου για παραπληροφόρηση.

«Όσες φορές κι αν τα παραδοσιακά ΜΜΕ προσπαθήσουν να επαναφέρουν την ίδια ανούσια υπόθεση, δεν μπορούν να αλλάξουν το γεγονός ότι δεν κοινοποιήθηκαν διαβαθμισμένες πληροφορίες», δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Οι πρόσφατα απολυμένοι “διαρροείς” συνεχίζουν να διαστρεβλώνουν την αλήθεια για να παρηγορήσουν το πληγωμένο τους “εγώ” και να υπονομεύσουν την ατζέντα του Προέδρου, αλλά η κυβέρνηση θα συνεχίσει να τους θεωρεί υπεύθυνους».

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, επιτέθηκε στον πρόεδρο Τραμπ για την αδράνειά του.

«Οι λεπτομέρειες συνεχίζουν να αποκαλύπτονται. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε πώς ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε ζωές σε κίνδυνο. Αλλά ο Τραμπ είναι ακόμα πολύ αδύναμος για να τον απολύσει», έγραψε ο Σούμερ στην πλατφόρμα X.

The details keep coming out. We keep learning how Pete Hegseth put lives at risk. But Trump is still too weak to fire him.



«Ο Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να απολυθεί».

Ο Χέγκσεθ έχει ισχυριστεί στο παρελθόν ότι δεν κοινοποιήθηκαν διαβαθμισμένα δεδομένα ή σχέδια πολέμου. Ωστόσο, οι New York Times αναφέρουν πως η δεύτερη συνομιλία περιείχε πληροφορίες για τα μαχητικά αεροσκάφη που θα συμμετείχαν στην επίθεση -ίδιες με αυτές της πρώτης συνομιλίας- γεγονός που, σύμφωνα με πρώην και νυν αξιωματούχους, θα θεωρούταν οπωσδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία, η διαρροή της οποίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους πιλότους.

Η χρήση του Signal από τον Χέγκσεθ βρίσκεται ήδη υπό έρευνα από τον εν ενεργεία Γενικό Επιθεωρητή του Πενταγώνου, κατόπιν αιτήματος της ηγεσίας της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας – του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ρότζερ Γουίκερ (Μισισίπι) και του Δημοκρατικού μέλους Τζακ Ριντ (Ρόουντ Άιλαντ).

Ο Ριντ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής: «Ο Χέγκσεθ πρέπει να εξηγήσει άμεσα γιατί φέρεται να έστειλε μέσω μηνυμάτων διαβαθμισμένες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών».

«Έχω σοβαρές ανησυχίες για την ικανότητα του υπουργού Χέγκσεθ να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Αρχιστράτηγου».

Το σκάνδαλο έρχεται στη σκιά μιας ακόμη σοβαρής κρίσης στο εσωτερικό του Πενταγώνου.

Τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι που ανήκαν στο στενό κύκλο του Χέγκσεθ αποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για διαρροές πληροφοριών.

Ο Νταν Κάλντγουελ, στενός συνεργάτης του Χέγκσεθ, ο Κόλιν Κάρολ, διευθυντής του γραφείου του υφυπουργού Στίβεν Φάινμπεργκ, και ο Ντάριν Σέλνικ, αναπληρωτής επιτελάρχης του Χέγκσεθ, αποχώρησαν από το Πεντάγωνο.

Αν και είχαν αρχικά τεθεί σε διαθεσιμότητα, σε κοινή τους δήλωση μέσω του X το Σάββατο, ο Κάλντγουελ ανέφερε: «Ακόμα δεν μας έχουν πει για ποιο πράγμα ακριβώς ερευνούμαστε, αν η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη, ή αν υπήρξε καν πραγματική έρευνα για τις “διαρροές” εξαρχής».

Joint statement from Dan Caldwell, Colin Carroll, and Darin Selnick:

We are incredibly disappointed by the manner in which our service at the Department of Defense ended. Unnamed Pentagon officials have slandered our character with baseless attacks on our way out the door. All…

— Dan Caldwell 🇺🇸 (@dandcaldwell) April 19, 2025