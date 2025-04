Εμπορικός πόλεμος: Η Κίνα μέμφεται χώρες που επιλέγουν τον «κατευνασμό» έναντι των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Κίνας κατήγγειλε σήμερα χώρες που ασκούν πολιτική «κατευνασμού» έναντι των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τους αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, τονίζοντας ότι «εναντιώνεται σθεναρά» σε κάθε συμφωνία που βλάπτει τα συμφέροντά της.

«Ο κατευνασμός δεν θα φέρει ειρήνη και ο συμβιβασμός δεν θα γίνει σεβαστός», προειδοποίησε με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, προσθέτοντας πως το Πεκίνο «εναντιώνεται σθεναρά σε κάθε συμφωνία οποιουδήποτε μέρους σε βάρος συμφερόντων της Κίνας».

«Αν υπάρξει τέτοια κατάσταση, η Κίνα δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα λάβει αποφασιστικά ανταποδοτικά αντίμετρα», συμπλήρωσε.

Distinguished UChicago Prof. John Mearsheimer on the effects of US tariffs on China:

“The Chinese will come out of this [trade war] better than we will. I think we have done a lot of damage to ourselves in terms of dealing with the rest of the world.” pic.twitter.com/DWBs4FQBdc

