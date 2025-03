ΗΠΑ: Ο Τραμπ «καλύπτει» τον Χέγκσεθ και «αδειάζει» τον Γουόλτς για το σκάνδαλο με την εφαρμογή Signal – «Πάντα πίστευα ότι ήταν ο Μάικ»

Η υπόθεση της διαρροής πληροφοριών μέσω της εφαρμογής Signal έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτό που τώρα προκαλεί εντύπωση είναι η αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τετάρτη το βράδυ έριξε ευθύνες στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς.

Αντίθετα, υπερασπίστηκε έντονα τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον του.

«Ο Μάικ Γουόλτς, νομίζω είπε, πως ανέλαβε την ευθύνη» σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλο. Ήταν ο Μάικ, νομίζω, δεν ξέρω. Πάντα πίστευα ότι ήταν ο Μάικ».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε συνέχεια της δημοσιοποίησης του άρθρου του Τζέφρι Γκόλντμπεργκ στο περιοδικό The Atlantic, το οποίο ανέφερε πως ο Γουόλτς τον είχε προσθέσει άθελά του στην ομαδική συνομιλία του Signal που αφορούσε στρατιωτικές πληροφορίες.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε την κριτική που δέχεται ο Πιτ Χέγκσεθ, παρόλο που ο υπουργός Άμυνας είχε μοιραστεί ευαίσθητες πληροφορίες για την επιχείρηση κατά των Χούθι στην Υεμένη, αναφέρει το Politico, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εκτόξευσης πυραύλων.

«Πώς μπορείς να εμπλέξεις τον Χέγκσεθ σε αυτό; Δεν είχε καμία σχέση – κοιτάξτε, όλο αυτό είναι ένα κυνήγι μαγισσών», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τον εαυτό του μέσω διαδικτύου, αναφέροντας πως η διαρροή που επικαλείται το The Atlantic δεν περιλάμβανε ονόματα, στόχους, τοποθεσίες, στρατιωτικές μονάδες, διαδρομές, πηγές ή μεθόδους, ενώ δεν περιείχε καμία απόρρητη πληροφορία.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, ενώ τα Μέσα κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: να διαδίδουν ψέματα», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

