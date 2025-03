Εμπορικός πόλεμος: Σοκ στην αυτοκινητοβιομηχανία με τους δασμούς 25% που κήρυξε ο Τραμπ – Εκτόξευση τιμών στις ΗΠΑ και σφοδρές αντιδράσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στην αμερικανική και παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η απόφαση αυτή, που έρχεται να προστεθεί στους ήδη ισχύοντες δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο και εισαγόμενα αγαθά από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, αναμένεται να εκτοξεύσει το κόστος των αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και να αποσταθεροποιήσει την παραγωγή στη Βόρεια Αμερική.

Πολλές λεπτομέρειες ωστόσο παραμένουν ασαφείς, σχολιάζει το NBC News. Οι δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τους δασμούς επικαιροποιήθηκαν γρήγορα από έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ενώ μια σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μετεγκατασταθούν στις ΗΠΑ και να κατασκευάσουν νέες εγκαταστάσεις ή να επεκτείνουν τις υπάρχουσες. «Εάν κατασκευάζετε το αυτοκίνητό σας στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν δασμοί», είπε.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 3 Απριλίου, μία ημέρα μετά τη λεγόμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» όπου ο Τραμπ θα επιβάλει αμοιβαία εμπορικά αντίποινα στις χώρες που ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού εμπορικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δασμοί θα είναι «μόνιμοι» ενώ οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να εισπράξουν έως και 100 δισ. δολάρια από τα έσοδα επιβολής των δασμών.

Οι δασμοί αυτοί θα μπορούσαν εκτινάξουν την τιμή αγοράς ενός αυτοκινήτου στις ΗΠΑ κατά χιλιάδες δολάρια, επιβαρύνοντας έτσι τόσο τους καταναλωτές όσο και τις εταιρείες.

Το 2024, οι ΗΠΑ εισήγαγαν αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αξίας 474 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν σε 220 δισ. δολάρια.

Οι κύριοι προμηθευτές ήταν το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Γερμανία. Σύμφωνα με την GlobalData, σχεδόν το 50% των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ το 2023 ήταν εισαγόμενα.

Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της απόφασής του, λέγοντας: «Θα χρεώνουμε τις χώρες που κάνουν δουλειές στη χώρα μας, παίρνουν τις θέσεις εργασίας μας, τον πλούτο μας και πολλά από αυτά που μας έχουν πάρει εδώ και χρόνια».

Πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ υπήρξαν συχνά πιο επιζήμιοι από τους αντιπάλους.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την κίνηση «κακή για τις επιχειρήσεις, χειρότερη για τους καταναλωτές».

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.

Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.

The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025