Ζελένσκι: Κατηγορεί τον ρωσικό στρατό για 3.000 παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν 2.935 παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός που διατάχτηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατήγγειλε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η φύση των ουκρανικών ενεργειών θα συνεχίσει να είναι συμμετρική: θα ανταποδίδουμε τη σιγή (σ.σ. των όπλων) με σιγή, και θα ανταποδίδουμε τα πλήγματα της Ρωσίας σε άμυνα», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X και μέσω Telegram.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 12:00 a.m., following the end of Easter.

The total number of violations by the Russian army of Russia’s own ceasefire promise throughout the day reached 2,935. The highest number of shellings and assaults occurred in the Pokrovsk…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025