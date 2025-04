Ζελένσκι: Η κατάπαυση πυρός του Πούτιν ήταν για δημόσιες σχέσεις – Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις

Η πασχαλινή κατάπαυση πυρός που ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μόνο για δημόσιες σχέσεις, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που κατηγορεί την Ρωσία ότι συνεχίζει τις επιθέσεις.

Ο pρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα κάνουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χτυπήματα του πυροβολικού σε πολλά σημεία του μετώπου. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βαρέα όπλα και από τις 10 το πρωί της Κυριακής παρατηρήθηκε αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών.

Ο ρωσικός στρατός είχε μάλιστα διπλασιάσει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας. Εξήγησε ότι έγιναν 26 επιθέσεις από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής σήμερα. Η κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο Πρόεδρο λήγει τυπικά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

«Καταγράφουμε κάθε ρωσική παραβίαση της αυτοανακηρυχθείσας δέσμευσής της για πλήρη κατάπαυση του πυρός για την περίοδο του Πάσχα και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στους εταίρους μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Στην πράξη, είτε ο Πούτιν δεν έχει πλήρη έλεγχο του στρατού του, είτε η κατάσταση αποδεικνύει ότι στη Ρωσία δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν μια πραγματική κίνηση προς τον τερματισμό του πολέμου και ενδιαφέρονται μόνο για ευνοϊκή προβολή για δημόσιες σχέσεις».

«Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει τη γενική εντύπωση κατάπαυσης του πυρός, ενώ σε ορισμένες περιοχές εξακολουθεί να συνεχίζει μεμονωμένες προσπάθειες προέλασης», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

A new report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 12:00 p.m. on Easter Day.

Despite Ukraine declaring a symmetrical approach to Russian actions, an increase in Russian shelling and the use of kamikaze drones has been observed since 10:00 a.m. – with FPV drone…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025