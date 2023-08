Αποκαλύψεις από τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου: «Περίπου 2.000 αντικείμενα εκλάπησαν – Έχουν ανακτηθεί μερικά»  

Περίπου 2.000 αντικείμενα πιστεύεται ότι έχουν κλαπεί από το Βρετανικό Μουσείο, αποκάλυψε ο πρόεδρος Τζορτζ Όσμπορν, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από τους θησαυρούς που αγνοούνται έχουν αρχίσει να ανακτώνται.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC ότι «θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τις κλοπές νωρίτερα»

British Museum has recovered some of the 2,000 stolen items, but thefts are damaging to reputation, chairman George Osborne tells BBC https://t.co/EAdSmx20Ua

