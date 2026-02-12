Έφηβος υπέφερε από πονοκεφάλους για πάνω από ένα χρόνο ώσπου οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τον μεγαλύτερο φόβο του

Για περισσότερο από έναν χρόνο, οι γιατροί διαβεβαίωναν έναν 14χρονο και την οικογένειά του πως οι εξουθενωτικοί πονοκέφαλοι, που τον κρατούσαν μακριά από το ποδόσφαιρο, ήταν “απλώς ημικρανίες”. Η σκληρή αλήθεια αποκαλύφθηκε με τον πιο βίαιο τρόπο λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του, όταν υπέστη μια σοβαρή επιληπτική κρίση.

Σήμερα, ο έφηβος δίνει μάχη για τη ζωή του ενάντια σε ένα μη χειρουργήσιμο γλοιοβλάστωμα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της έγκαιρης διάγνωσης και των ελλείψεων στην έρευνα για τους εγκεφαλικούς όγκους σε νεαρή ηλικία.

Οι αφόρητοι πονοκέφαλοι και η διάγνωση όγκου στον εγκέφαλο

Ο Max Hall που λάτρευε το ποδόσφαιρο και απολάμβανε τη ζωή του, είδε την καθημερινότητά του να ανατρέπεται από ξαφνικούς, εξουθενωτικούς πονοκεφάλους. Ήταν μόλις 14 ετών όταν άρχισε να υποφέρει καθημερινά από αφόρητους πόνους. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για περισσότερο από έναν χρόνο.

Οι γιατροί στο Corby του Northamptonshire διαβεβαίωναν τον έφηβο πως πρόκειται «απλώς για ημικρανίες». Ωστόσο, έξι ημέρες μετά τα γενέθλιά του τον περασμένο Νοέμβριο, ο Max υπέστη μια σοβαρή επιληπτική κρίση στο σπίτι, σταμάτησε να αναπνέει και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι γονείς του δήλωσαν στο Sky News: «Η διαδρομή ήταν απίστευτα επώδυνη. Σε κάποιο στάδιο μας είπαν ότι ήταν ένας ιός, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα περάσει. Αλλά συνεχίστηκε, και μετά μας είπαν ότι ήταν όγκος στον εγκέφαλο. Όταν σου λένε κάτι τέτοιο, οι λέξεις δεν αρκούν για να περιγράψουν το συναίσθημα».

Οι απεικονιστικές εξετάσεις και οι βιοψίες αποκάλυψαν την σκληρή αλήθεια: Ο Max έπασχε από διάχυτο γλοίωμα βαθμού 4 (grade-4 diffuse glioma). Πρόκειται για έναν επιθετικό και μη χειρουργήσιμο όγκο που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αριστερής πλευράς του εγκεφάλου του. Μετά από νύχτες σε μηχανική υποστήριξη, ο Max αντιμετωπίζει πλέον καθημερινές εστιακές κρίσεις και την απώλεια της ενέργειας που κάποτε διοχέτευε στο αγαπημένο του άθλημα.

Η μάχη του Max με τον καρκίνο και η ελπίδα για θεραπεία

Η μητέρα του, η Jackie δήλωσε στον οργανισμό Brain Tumour Research: «Δεν παραπονιέται ποτέ. Ψυχικά, είναι πανίσχυρος. Συχνά μας λέει: “Μην ανησυχείς μαμά, είμαι στα καλύτερα χέρια και θα τα καταφέρουμε”». Οι γιατροί εξετάζουν πλέον κάθε δυνατή επιλογή, συμπεριλαμβανομένης μιας πειραματικής ανοσοθεραπείας στη Γερμανία και της πλήρους γονιδιωματικής αλληλούχησης, με σκοπό τον εντοπισμό στοχευμένων θεραπειών που θα μπορούσαν να του δώσουν πρόσβαση σε νέες κλινικές δοκιμές.

Η σκληρή πραγματικότητα και τα στατιστικά στοιχεία

Η ιστορία του Max αναδεικνύει μια ευρύτερη κρίση στην υγεία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 13.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με όγκο στον εγκέφαλο κάθε χρόνο, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά και νέοι ενήλικες. Δυστυχώς, 5.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως, καθιστώντας τη νόσο τη νούμερο ένα αιτία θανάτου από καρκίνο σε παιδιά και ενήλικες κάτω των 40 ετών.

Τα ποσοστά επιβίωσης παραμένουν δραματικά χαμηλά σε σύγκριση με άλλες μορφές καρκίνου. Σύμφωνα με το Cancer Research UK: Μόνο το 19% των ασθενών με όγκο στον εγκέφαλο ή στο κεντρικό νευρικό σύστημα επιβιώνει για 10 ή περισσότερα χρόνια.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η Jackie εύχεται να είχε κινητοποιηθεί νωρίτερα: «Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, πιέστε τους γιατρούς για να λάβετε απαντήσεις». Πλέον, ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο την παράταση της ζωής του Max, αλλά και τη διεκδίκηση καλύτερης έρευνας και πιο αποτελεσματικών θεραπειών.

Παρά τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας της νόσου, οι όγκοι στον εγκέφαλο λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσοστό της χρηματοδότησης για την έρευνα κατά του καρκίνου, με τις οικογένειες να επωμίζονται όλο το βάρος. Ο έφηβος εξακολουθεί να ονειρεύεται απλά πράγματα: να ξυπνά το πρωί και να κατεβαίνει τις σκάλες χωρίς να παθαίνει κρίση. Προς το παρόν, συνεχίζει να μάχεται με γενναιότητα για κάθε επιπλέον ημέρα.