Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός που ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ επί 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Παρασκευής (29/5) μετά την καταγγελία μίας 52χρονης μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της για δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο, που χρησιμοποιεί κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθησαν ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε χθες το απόγευμα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού η 52χρονη μητέρα της, η 17χρονη, που είναι παιδί ΑμεΑ, επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή, αλλά οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο, ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταθέτοντας έγκληση σε βάρος των εμπλεκομένων εργαζομένων.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη παρέμεινε στο λεωφορείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Πρωινές ώρες σήμερα (29-05-2026), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας 52χρονης ημεδαπής, εντόπισαν και συνέλαβαν 58χρονο ημεδαπό και 46χρονη ημεδαπή για έκθεση ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι βραδινές ώρες χθες η 52χρονη είχε υποβάλει έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως».