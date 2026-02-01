Αναστάσιος Ράμμος για τη σύντροφό του: «Δεν μου έδινε σημασία, τρελάθηκα και είπα ότι θα την κάνω δικιά μου» – Ο ρόλος της θείας

Στην ιδιαίτερη γνωριμία του με τη σύντροφό της ζωής του του, Έφη Σακελλάρη, που αρχικά δεν του… έδινε και πολύ σημασία, αναφέρθηκε ο Αναστάσιος Ράμμος σε συνέντευξη του στην εκπομπή «After Dark» στη συχνότητα του OPEN.

“Ήξερα τον ξάδερφό της από πολύ μικρή ηλικία, ο οποίος έχει μια χονδρική με ρούχα. Αλλά η θεία της ήταν ο μεσάζοντας. Εκεί τη γνώρισα, νόμιζα ότι δουλεύει εκεί. Ήρθε η θεία της και της είπε: “Μωρή, άνοιξε τα μάτια σου, ξεστραβώσου, είναι το καλύτερο παιδί ο Τάσος”. “Εκεί κατάλαβα ότι είναι ελεύθερη. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή”, ανέφερε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

“Της άρεσα κι εγώ, δεν μου έδωσε και πολύ σημασία και εκεί τρελάθηκα! Είπα ‘θα την κάνω δικιά μου’. Το έκανε επίτηδες, το έπαιξε πολύ καλά. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είπα ότι εδώ θα δώσω όλη μου την ενέργεια. Κάθε μέρα έπαιζε κυνηγητό, της πήγαινα κάθε μέρα ένα λουλούδι. Μία φορά δεν βρήκα λουλούδι και της πήγα ένα λεμόνι, αυτό βρήκα μπροστά μου. Της πήγαινα αρκετά λουλούδια και οτιδήποτε για να τη δω», πρόσθεσε.

«Το είχα σκεφτεί να κάνω οικογένεια μαζί της. Σκεφτόμαστε από κοινού και έρχονται και άλλα. Δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά μου το έβγαλε. Τη θαυμάζω πάρα πολύ. Μπορώ να παίζω με την κόρη μου και να κάνουμε αλητείες και να είναι ο άνθρωπος που θα μας βάζει σε σειρά», συμπλήρωσε ο Αναστάσιος Ράμμος για τη σύντροφο του με την οποία έχουν αποκτήσει πρόσφατα το πρώτο τους παιδί.