Ζέτα Μακρυπούλια: Καθοριστική στιγμή όταν έκλεισε στο Ρουκ Ζουκ πριν 9 χρόνια, «μου άλλαξε τη ζωή» – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Η Ζέτα Μακρυπούλια θεψρεί καθοριστική τη στιγμή που έκλεισε στο «Ρουκ Ζουκ» πριν από εννέα χρόνια, δηλώνοντας πως «Μου άλλαξε τη ζωή και εξέλιξε εμένα σαν άνθρωπο στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση».
  • Οι δηλώσεις της ηθοποιού και παρουσιάστριας έγιναν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» ενόψει της πρεμιέρας της νέας της εκπομπής, με τίτλο «Moments».
  • Για τη νέα της εκπομπή «Moments», η Ζέτα Μακρυπούλια ανέφερε πως πρόκειται για ένα «ιδιαίτερο κόνσεπτ, αρκετά ρομαντικό», με βασικό στόχο τη διασκέδαση των καλεσμένων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Καθοριστική θεωρεί τη στιγμή που έκλεισε τη θέση της παρουσιάστριας στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ» η Ζέτα Μακρυπούλια, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» χθες το πρωί, ενόψει της παρουσίασης της νέας εκπομπής της, με τίτλο «Moments».

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε πως το τηλεπαιχνίδι την καθόρισε σαν άνθρωπο αλλά εξέλιξε και τη σχέση της με τον κόσμο και την τηλεόραση γενικότερα.

Συγκεκριμένα δήλωσε για το Ρουκ Ζουκ: «Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Ρουκ Ζουκ. Μου άλλαξε τη ζωή και εξέλιξε εμένα σαν άνθρωπο στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσίαση της νέας εκπομπής της, με τίτλο «Moments»: «Είναι η 2η-3η φορά που έρχομαι κι εγώ. Επικρατεί το κόκκινο, μου αρέσει πολύ το πλατό, αλλά και όλη η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, αρκετά ρομαντικό.

Βασικός μου στόχος είναι να διασκεδάσουν οι καλεσμένοι μου. Διασκεδάζω κι εγώ όταν αισθάνομαι ότι το ‘χω και πάμε σωστά, έχω την εκπομπή στο κεφάλι μου, αφήνομαι κι εγώ. Γενικά τα τελευταία χρόνια νιώθω ωραία, ελπίζω να αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει», συμπλήρωσε.

