Ζέτα Μακρυπούλια: Καθοριστική στιγμή όταν έκλεισε στο Ρουκ Ζουκ πριν 9 χρόνια, «μου άλλαξε τη ζωή» – Δείτε βίντεο

Καθοριστική θεωρεί τη στιγμή που έκλεισε τη θέση της παρουσιάστριας στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ» η Ζέτα Μακρυπούλια, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» χθες το πρωί, ενόψει της παρουσίασης της νέας εκπομπής της, με τίτλο «Moments».

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε πως το τηλεπαιχνίδι την καθόρισε σαν άνθρωπο αλλά εξέλιξε και τη σχέση της με τον κόσμο και την τηλεόραση γενικότερα.

Συγκεκριμένα δήλωσε για το Ρουκ Ζουκ: «Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Ρουκ Ζουκ. Μου άλλαξε τη ζωή και εξέλιξε εμένα σαν άνθρωπο στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσίαση της νέας εκπομπής της, με τίτλο «Moments»: «Είναι η 2η-3η φορά που έρχομαι κι εγώ. Επικρατεί το κόκκινο, μου αρέσει πολύ το πλατό, αλλά και όλη η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, αρκετά ρομαντικό.

Βασικός μου στόχος είναι να διασκεδάσουν οι καλεσμένοι μου. Διασκεδάζω κι εγώ όταν αισθάνομαι ότι το ‘χω και πάμε σωστά, έχω την εκπομπή στο κεφάλι μου, αφήνομαι κι εγώ. Γενικά τα τελευταία χρόνια νιώθω ωραία, ελπίζω να αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει», συμπλήρωσε.