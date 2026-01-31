Διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια του μπασκετμπολίστα που πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα – Είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο αδελφός του

  • Πένθος επικρατεί στη Στυλίδα αλλά και στη Φθιώτιδα για την απώλεια του Παναγιώτη Κρέτση, που «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ.
  • Για την οικογένειά του όμως, αυτό είναι το δεύτερο βαρύ χτύπημα της μοίρας, μέσα σε περίπου 3,5 χρόνια, καθώς τον Ιούνιο του 2022 είχε χάσει τη ζωή του ο αδελφός του σε τροχαίο δυστύχημα.
  • Η κηδεία του Παναγιώτη Κρέτση δεν έχει ακόμη οριστεί, καθώς θα προηγηθεί η νεκροψία – νεκροτομή, ενώ ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο χαμό του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Πένθος επικρατεί στη Στυλίδα για την απώλεια του Παναγιώτη Κρέτση, που «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ.

Θρήνος στον αθλητικό κόσμο – Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Κρέτσης

Ο Παναγιώτης ασχολήθηκε από μικρός με τον αθλητισμό και με τη μεγάλη του αγάπη που ήταν το μπάσκετ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του η ομάδα του Ρουφ, καθώς εργαζόταν στην Αθήνα.

Για την οικογένειά του όμως, αυτό είναι το δεύτερο βαρύ χτύπημα της μοίρας, μέσα σε περίπου 3,5 χρόνια. Τον Ιούνιο του 2022 είχε χάσει τη ζωή του ο αδελφός του σε τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να βγει στην παλιά εθνική Λαμίας – Στυλίδας, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας που κινούνταν με το αυτοκίνητό του προς Λαμία, να «καρφωθεί» στο τεράστιο όχημα, σύμφωνα με το LamiaReport.

Η κηδεία του Παναγιώτη Κρέτση δεν έχει ακόμη οριστεί, καθώς θα προηγηθεί η νεκροψία – νεκροτομή, πριν επιστρέψει για τελευταία φορά στη γειτονιά του στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα.

Το αντίο του Δημάρχου Στυλίδας

Ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου συγκλονισμένος κι εκείνος, προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα,τον τόπο μας.

Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε.

Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης.

Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ.

Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…»

23:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

