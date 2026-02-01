Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στο Κιλκίς για το μνημόσυνο του πατέρα της – Δείτε βίντεο από το πατρικό της στην εξοχή

Ένα ταξίδι στο πατρικό της στο Κιλκίς επέλεξε να κάνει η Φαίη Σκορδά το Σαββατοκύριακο, για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της, ξεκλέβοντας ταυτόχρονα λίγα λεπτά χαλαρότητας στη φύση μακριά από την ρουτίνα της καθημερινότητας.

Τα ξημερώματα της 29ης Ιανουαρίου 2024 ο πατέρας της Φαίης Σκορδά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. «Μπαμπάκα μου σ αγαπώ», είχε γράψει η παρουσιάστρια στην ανάρτηση μέσα από την οποία αποχαιρετούσε τον πατέρα της.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του η παρουσιάστρια του «Buongiorno», Φαίη Σκορδά, μοιράζεται τη συγκίνηση της από την επιστροφή στην πατρίδα της ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από τη θέα που απολαμβάνει από το μπαλκόνι της στο Κιλκίς, αλλά και τις χαλαρές στιγμές μπροστά στο τζάκι.