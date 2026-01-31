Κακοκαιρία: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων – Θα «χτυπήσει» σε δύο φάσεις στην Αττική, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/01) νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Αναλυτικά:

Κόκκινη προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Σάββατο 31-01-2026/22:30 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε σήμερα Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο στις παραγράφους β και γ.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Η επικαιροποίηση του παρόντος Εκτάκτου Δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026», αναφέρει η ειδοποίηση.

Λίγη ώρα αργότερα, μήνυμα του 112 εστάλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το ίδιο μήνυμα του 112 εστάλη και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Σποράδων, όπως και στις περιφερειακές ενότητες Ημαθίας και Πιερίας.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει»

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι και χιονοπτώσεις θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα μετά τα μεσάνυχτα, με ισχυρές καταιγίδες σε ευπαθείς περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου.

Σε κόκκινο συναγερμό (Red Code) βρίσκονται, σύμφωνα με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία, περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Ιδιαίτερα επηρεάζονται νομοί όπως η Πιερία, η Πέλλα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι άνεμοι, που πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί στη Βόρεια Ελλάδα και νοτιοανατολικοί στα κεντρικά και νότια. Η σύγκλιση αυτών των ανέμων ευνοεί την εκδήλωση παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, η Λάρισα, τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και οι Σποράδες, όπου προβλέπονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής με διάρκεια.

Έτσι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, έθεσε σε κατάσταση Red Code τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

