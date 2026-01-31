Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για Θεσσαλία, Σποράδες, Ημαθία και Πιερία

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός βροχή κακοκαιρία Αθήνα

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν το βράδυ του Σαββάτου, στα κινητά τους τηλέφωνα, όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τις Σποράδες, καθώς αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Π.Ε. Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Το 112 ενεργοποιήθηκε και για τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας.  «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Τι δεν “βλέπει” το ραντάρ της Εφορίας – 21 παροχές και εισοδήματα χωρίς φόρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
23:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων – Θα «χτυπήσει» σε δύο φάσεις στην Αττική, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/01) νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα...
23:02 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Δεν έχει βρεθεί το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου – Οι καταγγελίες εργαζομένων και ο νέος κύκλος καταθέσεων

Την Δευτέρα (02/02) θα συνεχιστούν οι εκσκαφές στον χώρο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ό...
22:59 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια του μπασκετμπολίστα που πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα – Είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο αδελφός του

Πένθος επικρατεί στη Στυλίδα για την απώλεια του Παναγιώτη Κρέτση, που «έφυγε» από τη ζωή κατά...
22:26 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στο σημείο δολοφονίας του Άλκη όπου βρέθηκαν οι γονείς του – Κεριά, λουλούδια και δύο τραγούδια στη μνήμη του – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται αύριο (01/02) από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, μετά την επίθε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα