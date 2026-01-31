Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για Θεσσαλία, Σποράδες, Ημαθία και Πιερία

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν το βράδυ του Σαββάτου, στα κινητά τους τηλέφωνα, όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τις Σποράδες, καθώς αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Π.Ε. Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Το 112 ενεργοποιήθηκε και για τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας. «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026».

