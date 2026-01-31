Ζελένσκι: Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά – Αναμένουμε λεπτομέρειες για περαιτέρω συναντήσεις

  • Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες. Αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις».
  • Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί.
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

