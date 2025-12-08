Μαίρη Μηνά για τον Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανόηση, βλέπουμε και πίσω από το θέαμα…»

Την Μαίρη Μηνά υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στο «Στούντιο 4» τη Δευτέρα (8/12). Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε και στον συνοδοιπόρο της στη ζωή και συνάδελφό της, Μιχάλη Σαράντη. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί είναι μαζί περίπου επτά χρόνια, ενώ τον Σεπτέμβρη του 2022 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Βασιλική-Γλυκερία.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι η καθημερινότητά της εκτός θεάτρου, η Μαίρη Μηνά απάντησε: «Τώρα επειδή μόλις αρχίσαμε τις παραστάσεις, τώρα αρχίζει και φτιάχνεται ξανά ένα πρόγραμμα, αλλά μέχρι πρότινος ήταν πρόβα, σπίτι, Βίκυ, ύπνος, φαγητό, λίγο φίλοι, αυτά.

Αρχίζω και διαχειρίζομαι όλο και καλύτερα τις τύψεις που δεν είμαι πολλές ώρες με το παιδί. Νομίζω ότι πάντα σε ακολουθούν οι ενοχές για το πόσο χρόνο και χώρο δίνεις στα πράγματα. Όλα τα θυμούνται τα παιδιά, όλα καταγράφονται. Και δεν έχει να κάνει με το τι θυμάται και εκείνη, έχει να κάνει με το ότι θες να είσαι εκεί. Είναι ωραία, είναι εθιστικά!».

Μιλώντας για τον Μιχάλη Σαράντη, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανόηση, βλέπουμε και πίσω από το θέαμα. Βλέπουμε την προσπάθεια που μπορεί να έχει κάνει, τις δυσκολίες, όλα αυτά. Αλλά υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη αποδοχή και θαυμασμός.

Και έρχεται μια στιγμή που πας στην παράσταση να δεις τον σύντροφό σου και λες “αχ, εσένα σε ξέρω”. Ότι κάπως θυμάσαι ξανά και άλλες ποιότητες. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και είναι και πολύ ωραίο. Όχι μόνο με τον σύντροφο και γενικά και με συναδέλφους, είναι πολύ ωραίο να τους παρακολουθείς».