Σπύρος Πούλης: «Ένας έχασε το σκυλί του και ανέβηκε στη σκηνή…» – Η αποκάλυψη για ένα περίεργο περιστατικό στο θέατρο

Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Δευτέρας (8/12) ο Σπύρος Πούλης. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, περιέγραψε μερικά περιστατικά που έχει ζήσει ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

Μάλιστα, σε ένα απ’ αυτά ανέφερε ότι άνδρας ανέβηκε στη σκηνή γιατί έψαχνε τον σκύλο του και ήθελε να μιλήσει με την Τζόυς Ευείδη, που ήταν ανάμεσα στους ηθοποιούς που έπαιζαν στην παράσταση.

«Εμένα μου είχαν ανέβει στη σκηνή κάποτε, μου είχαν πηδήξει πάνω στη σκηνή, σε παράσταση. Κάποια που δεν ήταν καλά, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, παίζαμε το “Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω”. Ανέβηκε και έλεγε άλλα… Ήταν λίγο περίεργα και κοκκαλώσαμε λίγο», περιέγραψε ο Σπύρος Πούλης.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι: «Άλλη μία φορά ένας έχασε το σκυλί του και ανέβηκε στη σκηνή. Πώς πέρασε; Μπήκε μέσα και λέει “γειά σας”. Μείναμε όλοι, νομίζαμε ότι κάτι γίνεται, κάποια φάρσα, κάτι μας κάνουνε.

Μας ρώτησε που είναι η Ευείδη, έπαιζε και η Τζόυς, δεν καταλαβαίναμε τι συμβαίνει, τα χάσαμε. Και μας εξήγησε ότι “είχα το σκύλο μου και μήπως πέρασε;”. Την Τζόυς την έψαχνε γιατί ήξερε ότι αγαπάει τα ζώα, ασχολείται με αυτό, και κάτι ήθελε να την ρωτήσει!».