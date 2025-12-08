Σπύρος Πούλης: «Ένας έχασε το σκυλί του και ανέβηκε στη σκηνή…» – Η αποκάλυψη για ένα περίεργο περιστατικό στο θέατρο

Σύνοψη από το

  • Ο Σπύρος Πούλης, καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, αποκάλυψε ασυνήθιστα περιστατικά που έχει ζήσει πάνω στη σκηνή.
  • Μεταξύ άλλων, ένας άνδρας ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης αναζητώντας τον χαμένο σκύλο του και ζητώντας να μιλήσει με την Τζόυς Ευείδη.
  • Ο ηθοποιός περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό όπου μια γυναίκα που δεν ήταν καλά ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του έργου «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σπύρος Πούλης
Φωτογραφία: Instagram/spyrospoulis_official

Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Δευτέρας (8/12) ο Σπύρος Πούλης. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, περιέγραψε μερικά περιστατικά που έχει ζήσει ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

Μάλιστα, σε ένα απ’ αυτά ανέφερε ότι άνδρας ανέβηκε στη σκηνή γιατί έψαχνε τον σκύλο του και ήθελε να μιλήσει με την Τζόυς Ευείδη, που ήταν ανάμεσα στους ηθοποιούς που έπαιζαν στην παράσταση.

«Εμένα μου είχαν ανέβει στη σκηνή κάποτε, μου είχαν πηδήξει πάνω στη σκηνή, σε παράσταση. Κάποια που δεν ήταν καλά, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, παίζαμε το “Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω”. Ανέβηκε και έλεγε άλλα… Ήταν λίγο περίεργα και κοκκαλώσαμε λίγο», περιέγραψε ο Σπύρος Πούλης.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι: «Άλλη μία φορά ένας έχασε το σκυλί του και ανέβηκε στη σκηνή. Πώς πέρασε; Μπήκε μέσα και λέει “γειά σας”. Μείναμε όλοι, νομίζαμε ότι κάτι γίνεται, κάποια φάρσα, κάτι μας κάνουνε.

Μας ρώτησε που είναι η Ευείδη, έπαιζε και η Τζόυς, δεν καταλαβαίναμε τι συμβαίνει, τα χάσαμε. Και μας εξήγησε ότι “είχα το σκύλο μου και μήπως πέρασε;”. Την Τζόυς την έψαχνε γιατί ήξερε ότι αγαπάει τα ζώα, ασχολείται με αυτό, και κάτι ήθελε να την ρωτήσει!».

περισσότερα
