Αιματηρό επεισόδιο στον Άγιο Παντελεήμονα – Δύο τραυματίες, αναζητείται ο δράστης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με δύο τραυματίες στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις 19.30 η αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους ότι στην Αχαρνών βρίσκονταν οι δύο τραυματίες «στη μέση του δρόμου». Και οι δύο τραυματίες  μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πρόκειται για έναν ανήλικο από τη Ρωσία και έναν Αλβανό, οι οποίοι φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Ο ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ενώ αναζητείται ο δράστης που φέρεται να τραυμάτισε και τα δύο άτομα.

 

