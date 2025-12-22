Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Με βροχές και καταιγίδες αρχίζει η νέα εβδομάδα, ενώ αστάθεια αναμένεται να επικρατήσει έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό αλλά και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, χωρίς πάντως να προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την Αττική, ενώ καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Αττική και στα νησιά του Ιονίου προβλέπονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στα νότια νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι-βορειοανατολικοί στα ανατολικά, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά, ενώ ομίχλη είναι πιθανό να σχηματιστεί σε περιοχές της Θεσσαλίας και των δυτικών ηπειρωτικών.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μέγιστες τιμές τους 14 βαθμούς στα βόρεια, 16 με 17 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και 18 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογραμμίζει πως ο καιρός σήμερα θα είναι άστατος, κυρίως στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες βροχές κυρίως σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το σκηνικό θα εναλλάσσεται ανάμεσα σε ήλιο και συννεφιές, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων κοντά στο Ιόνιο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιες θερμοκρασίες και ανέμους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη. Από το απόγευμα της Τρίτης οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και μέχρι την Πέμπτη θα έχουν επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιόνια θα σημειωθούν σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά, και το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

🚗☃🎅🎄❄️ Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Ήπιος θερμοκρασιακά ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα και με ανέμους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη. Βροχές θα επηρεάσουν από την Τρίτη το απόγευμα τα δυτικά που το επόμενο διήμερο θα επεκταθούν ανατολικότερα .

✅ Θα… pic.twitter.com/PEsT8gN4V8 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 21, 2025

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι αφήνουμε πίσω τις ηλιόλουστες ημέρες, μπαίνοντας σε φθινοπωρινό σκηνικό με συννεφιές και βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Την Τρίτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει εκτεταμένες καταιγίδες, εντονότερες στα δυτικά, τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νότιοι, κάτι που θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. Για την ημέρα των Χριστουγέννων, τα προγνωστικά μοντέλα ακόμη διαφέρουν, αλλά η γενική εικόνα δείχνει αστάθεια σε όλη τη διάρκεια των γιορτών, με τάση για περισσότερη ψύχρα προς την Πρωτοχρονιά.

“Κάλαντα με καιρό τύπου -Π- …”

Καλημέρα!

📌Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Παγετός καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου και σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, όπως προκύπτει από τους μετεωρολογικούς σταθμούς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός τονίζει στην πρόγνωσή του: «Με φθινοπωρινού τύπου, βροχές και καταιγίδες ξεκινάει και θα συνεχιστεί φέτος η εβδομάδα των Χριστουγέννων, με τον χειμώνα προς το παρόν να είναι ουσιαστικά άφαντος για τέλος Δεκέμβρη, ασπρίζοντας μόνο λίγο πάνω εκεί της Πίνδου, στις κορφές.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα περιμένουμε νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές στα νησιά του Ιονίου, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και καταιγίδες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ανατολικούς-νοτιοανατολικούς ανέμους στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ, και βορείους-βορειοανατολικούς ανέμους στα ανατολικά, 4 με 5, στο Βόρειο Αιγαίο 6, στα Δωδεκάνησα μεταβλητούς 3 με 4, τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 16 με 17, στα νησιά τους 17 με 18 έως και 19. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού, βοριάδες 3 με 4, τη νύχτα τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα να βρέξει κυρίως το βράδυ, βοριάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 13-14 βαθμούς.

Την Τρίτη τώρα, περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά, ενίσχυση των νοτιάδων και φθινοπωρινές θερμοκρασίες».

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νησιά του Ιονίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και πιθανώς στις νότιες Κυκλάδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025