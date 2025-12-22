Νέες εστίες ακρίβειας «ροκανίζουν» τα εισοδήματα – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σύνοψη από το

  • Τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, με τον πληθωρισμό τροφίμων να ανέρχεται στο 2,7%, ξεπερνώντας όμως το 20% σε προϊόντα όπως σοκολάτα και καφές.
  • Οι καταναλωτές «κυνηγούν» τις προσφορές των σούπερ μάρκετ και περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία, αναζητώντας καλύτερες τιμές και στρεφόμενοι σε φθηνότερες μάρκες ή private label προϊόντα.
  • Η οικονομική δυσπραγία καθιστά «πολυτέλεια» την έξοδο σε εστιατόριο, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκτοξευτεί στα 162 δισ. ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

καλάθι του νοικοκυριού- ακρίβεια

Αντιμέτωπα με σημαντικές ανατιμήσεις, σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα , συνεχίζουν να βρίσκονται τα νοικοκυριά. Μπορεί ο πληθωρισμός τροφίμων να ανέρχεται στο 2,7%, ωστόσο σε κάποια ήδη ξεπερνάει ακόμη και το 20%. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Νοεμβρίου η σοκολάτα ανατιμήθηκε σε ετήσια κατά 22,9%, ο καφές 20,7%, τα κρέατα 13%, τα φρούτα 9%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η ακρίβεια συνεχίζει να πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους καταναλωτές να «κυνηγούν» τις προσφορές των σούπερ μάρκετ και να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία, προσπαθώντας να μειώσουν τις δαπάνες τους. Ακόμη και τις αυξήσεις που δίνονται στις συντάξεις ή στον κατώτατο μισθό τις «ροκανίζει» η ακρίβεια, με τους καταναλωτές να αναζητούν καθημερινά τρόπους για να μειώσουν  τις δαπάνες τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα της EY Ελλάδος καταγράφεται αυξημένη τάση των καταναλωτών να αλλάξουν μάρκες που συνήθως αγοράζουν καθώς αναζητούν καλύτερες τιμές. Ειδικότερα, η καλύτερη τιμή αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής εμπορικής επιχείρησης για την πλειονότητα των καταναλωτών, με τις εκπτώσεις και προσφορές και τη βολική τοποθεσία του καταστήματος να ακολουθούν.

Προκειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία από τις αγορές τους, οι καταναλωτές επιλέγουν φθηνότερες μάρκες με παρόμοια ποιότητα (43%), αγοράζουν από εκπτωτικά καταστήματα ή σούπερ μάρκετ (41%), αναβάλλουν την αγορά μέχρι να μπουν τα προϊόντα σε προσφορά (37%), και στρέφονται σε προϊόντα private label (36%).

Το 26% των ερωτώμενων, από 37% πέρσι, δηλώνει  ότι αγοράζει περισσότερο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το 70% αγοράζει, πλέον, επώνυμα προϊόντα μόνο όταν είναι σε έκπτωση ή προσφορά. Την ίδια ώρα, τέσσερις στους πέντε καταναλωτές (79%) έχουν παρατηρήσει ότι κάποια brands έχουν μειώσει το μέγεθος συσκευασίας τους, ενώ οι τιμές τους είναι ίδιες ή υψηλότερες.

«Πολυτέλεια»

Επίσης για τα περισσότερα νοικοκυριά αποτελεί πολυτέλεια η έξοδος σε ένα εστιατόριο ή αγορά προϊόντων ένδυσης και υπόδησης. Η οικονομική δυσπραγία για αρκετά ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνεται και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες πλέον έχουν εκτοξευτεί στα 162 δισ. ευρώ. Και αυτό γιατί κάθε νοικοκυριό πρώτα θα φροντίσει να πληρώσει το ενοίκιο, το ρεύμα, να αγοράσει είδη πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα και να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα να πληρωθούν άλλες υποχρεώσεις όπως είναι η εφορία. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστήριο των Χριστουγέννων της Vicki Delany, μαζί αστυνομικά μυθηστορήματα

Μήπως το σεσουάρ σας σάς αρρωσταίνει; Ποιες οικιακές συσκευές εκπέμπουν τρισεκατομμύρια επιβλαβή σωματίδια, σύμφωνα με μελέ...

Νέες εστίες ακρίβειας «ροκανίζουν» τα εισοδήματα – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:18 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Φοροδιαφυγή και «κενό ΦΠΑ»: Πώς τα ψηφιακά εργαλεία έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία του Δημοσίου

Ως έτος αποκάλυψης της φοροδιαφυγής και κυριαρχίας των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου, καταγράφετα...
08:29 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι θα κινηθεί φέτος η τιμή της βασιλόπιτας τόσο στα ζαχαροπλαστεία και...
05:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Την… ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές στα αμνοερίφια – Σε έτοιμα παρασκευάσματα κρέατος καταλήγουν οι καταναλωτές

Ακριβότερο θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς οι τιμές στα αμνοερίφια παρουσι...
10:42 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 22 έως 24 Δεκεμβρίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από τις 22 έως τις 24 Δ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα