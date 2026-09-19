Παναθηναϊκός – Μπουργκ 90-69: Περίπατος των «πρασίνων» και πρόκριση στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 90-69 της Μπουργκ στο πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», παρουσιάζοντας από νωρίς το στοιχείο που θέλει να αποτελέσει σημείο αναφοράς του: την άμυνα.

Οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα, πιέζοντας σε όλο το γήπεδο και δυσκολεύοντας σημαντικά την κυκλοφορία της μπάλας για τη γαλλική ομάδα. Η καλή αμυντική λειτουργία αποτέλεσε τη βάση για την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +15 (25-10).

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 26 πόντους (49-23), πριν το ημίχρονο ολοκληρωθεί με 51-31. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά έως το +29 (67-38), ενώ παράλληλα ο προπονητής δοκίμασε διαφορετικά σχήματα και έδωσε χρόνο συμμετοχής στους διαθέσιμους παίκτες.

Στην τελευταία περίοδο οι «πράσινοι» κατέβασαν ρυθμό, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς προβλήματα στην τελική επικράτηση.

Ο Φρανσίσκο είχε γεμάτη εμφάνιση με 18 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Λεσόρ πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πολύ θετική ήταν και η παρουσία του Μαντζούκα, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός είχε σταθερά τον έλεγχο της αναμέτρησης και, παρά τις σημαντικές απουσίες, παρουσίασε σαφή αγωνιστική κατεύθυνση, με την αμυντική λειτουργία να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69.

Τα highlights της αναμέτρησης: