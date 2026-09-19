Παναθηναϊκός – Μπουργκ 90-69: Περίπατος των «πρασίνων» και πρόκριση στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπουργκ με 90-69 στο πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό. Οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους με την άμυνα ως βασικό σημείο αναφοράς, διαχειριζόμενοι σταθερά το προβάδισμά τους παρά τις σημαντικές απουσίες.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός - Μπουργκ 90-69
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 90-69 της Μπουργκ στο πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.
  • Οι «πράσινοι» παρουσίασαν από νωρίς το στοιχείο που θέλει να αποτελέσει σημείο αναφοράς του: την άμυνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα.
  • Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 29 πόντους, με τον Φρανσίσκο (18π.) και τον Λεσόρ (15π.) να ξεχωρίζουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 90-69 της Μπουργκ στο πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», παρουσιάζοντας από νωρίς το στοιχείο που θέλει να αποτελέσει σημείο αναφοράς του: την άμυνα.

Οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα, πιέζοντας σε όλο το γήπεδο και δυσκολεύοντας σημαντικά την κυκλοφορία της μπάλας για τη γαλλική ομάδα. Η καλή αμυντική λειτουργία αποτέλεσε τη βάση για την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +15 (25-10).

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 26 πόντους (49-23), πριν το ημίχρονο ολοκληρωθεί με 51-31. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά έως το +29 (67-38), ενώ παράλληλα ο προπονητής δοκίμασε διαφορετικά σχήματα και έδωσε χρόνο συμμετοχής στους διαθέσιμους παίκτες.

Στην τελευταία περίοδο οι «πράσινοι» κατέβασαν ρυθμό, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς προβλήματα στην τελική επικράτηση.

Ο Φρανσίσκο είχε γεμάτη εμφάνιση με 18 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Λεσόρ πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πολύ θετική ήταν και η παρουσία του Μαντζούκα, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός είχε σταθερά τον έλεγχο της αναμέτρησης και, παρά τις σημαντικές απουσίες, παρουσίασε σαφή αγωνιστική κατεύθυνση, με την αμυντική λειτουργία να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69.

Τα highlights της αναμέτρησης:

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