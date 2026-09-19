Τραμπ: Ο γιος μου θα επιστρέψει τα χρήματα Ρώσου επιχειρηματία που χρηματοδότησε τις γαμήλιες εκδηλώσεις του

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σκοπεύει να επιστρέψει χρήματα που, σύμφωνα με δημοσίευμα, έδωσε Ρώσος επιχειρηματίας για τη χρηματοδότηση μέρους των εορταστικών εκδηλώσεων μετά τον γάμο του στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, μετά τις αναφορές ότι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), φέρεται να συνέβαλε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διοργάνωση των γαμήλιων εκδηλώσεων.

Την πληροφορία είχε αποκαλύψει η ProPublica, σύμφωνα με την οποία ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε μέρος των εορτασμών για τον γάμο του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού προέδρου.

New: Russian oligarch Umar Kremlev footed the bill for hundreds of thousands of dollars of wedding expenses at Donald Trump Jr.’s lavish wedding, including renting out a private island and paying for the fireworks show. https://t.co/5eAkam17gM Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μετεγγραφές φοιτητών: Πότε αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων — ProPublica (@propublica) September 14, 2026

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε με τον γιο του και, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ του απάντησε: «Όχι, θα τα επιστρέψω, μπαμπά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέστη ούτε στον γάμο ούτε στις εκδηλώσεις που ακολούθησαν, καθώς εκείνη την περίοδο είχε δηλώσει ότι παρέμενε στην Ουάσινγκτον λόγω των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.