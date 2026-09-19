Τραμπ: Ο γιος μου θα επιστρέψει τα χρήματα Ρώσου επιχειρηματία που χρηματοδότησε τις γαμήλιες εκδηλώσεις του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σκοπεύει να επιστρέψει χρήματα που φέρεται να έδωσε Ρώσος επιχειρηματίας για τη χρηματοδότηση των γαμήλιων εκδηλώσεών του στις Μπαχάμες. Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που ξεκίνησαν Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, μετά από δημοσίευμα της ProPublica που αποκάλυψε τη φερόμενη συμβολή του Ουμάρ Κρεμλιόφ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σκοπεύει να επιστρέψει χρήματα που, σύμφωνα με δημοσίευμα, έδωσε Ρώσος επιχειρηματίας για τη χρηματοδότηση μέρους των γαμήλιων εκδηλώσεων του στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο.
  • Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, μετά τις αναφορές ότι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), φέρεται να συνέβαλε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
  • Ερωτηθείς από δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο γιος του του απάντησε: «Όχι, θα τα επιστρέψω, μπαμπά».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σκοπεύει να επιστρέψει χρήματα που, σύμφωνα με δημοσίευμα, έδωσε Ρώσος επιχειρηματίας για τη χρηματοδότηση μέρους των εορταστικών εκδηλώσεων μετά τον γάμο του στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, μετά τις αναφορές ότι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), φέρεται να συνέβαλε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διοργάνωση των γαμήλιων εκδηλώσεων.

Την πληροφορία είχε αποκαλύψει η ProPublica, σύμφωνα με την οποία ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε μέρος των εορτασμών για τον γάμο του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού προέδρου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε με τον γιο του και, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ του απάντησε: «Όχι, θα τα επιστρέψω, μπαμπά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέστη ούτε στον γάμο ούτε στις εκδηλώσεις που ακολούθησαν, καθώς εκείνη την περίοδο είχε δηλώσει ότι παρέμενε στην Ουάσινγκτον λόγω των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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