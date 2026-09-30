Μαρούσι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στη λεωφόρο Κηφισίας – ΒΙΝΤΕΟ

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μαρούσι όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη Λεωφόρο Κηφισίας και προσέκρουσε στην πρόσοψη καταστήματος με αλουμίνια.

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στη λεωφόρο Κηφισίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε πάνω στη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης υπέστη σημαντικές φθορές η τζαμαρία και τμήματα της πρόσοψης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.