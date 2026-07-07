Δεξαμενόπλοιο LNG του Κατάρ χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ – Η Ντόχα κατηγορεί το Ιράν

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Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το πλοίο Al Rekayyat, το οποίο ήταν φορτωμένο με LNG, εξέπεμψε σήμα κινδύνου αφού χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στο μηχανοστάσιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά και αναπτύχθηκαν πυκνοί καπνοί, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να μην μπορεί να εκτιμήσει την πλήρη έκταση των ζημιών.

Πρόκειται για το πρώτο καταριανό πλοίο μεταφοράς LNG που πλήττεται από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

«Απαράδεκτη επίθεση» καταγγέλλει το Κατάρ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτη επίθεση» κατά της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα κάθε ενέργεια που απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη φέρει την πλήρη νομική ευθύνη για την επίθεση και τις συνέπειές της.

Αναφορά και από τη βρετανική υπηρεσία UKMTO

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια ανατολικά της Λίμαχ στο Ομάν.

Η υπηρεσία δεν κατονόμασε το πλοίο, ωστόσο τα στοιχεία που έδωσε φαίνεται να αντιστοιχούν στο περιστατικό με το Al Rekayyat.

Σύμφωνα με την UKMTO, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες έληξαν χωρίς να υπάρξουν δημόσιες ενδείξεις προόδου προς μια μόνιμη συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι είτε θα επιτευχθεί συμφωνία είτε οι ΗΠΑ θα «τελειώσουν τη δουλειά».

Το θέμα των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται επίσης στην ατζέντα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της Συμμαχίας επρόκειτο να συναντηθούν με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Κόλπου για να εξετάσουν τρόπους επανέναρξης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Μεταξύ των προτάσεων που συζητούνται είναι και η γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, πρόταση που μέχρι στιγμής το Ιράν έχει απορρίψει.