Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε στο Λουτράκι – Ανήκει στον αγνοούμενο 38χρονο Ουκρανό

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Ταυτοποιήθηκε η σορός που είχε εντοπιστεί στις 12 Ιουνίου στο Λουτράκι. Όπως γίνεται γνωστό από το λιμενικό μέσω ανακοίνωσης, ανήκει σε 38χρονο Ουκρανό ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος σήμερα Τρίτη:

«Αναφορικά με τον εντοπισμό σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή Λουτρακίου Κορίνθου, τις απογευματινές ώρες την 12.06.26, αναγνωρίστηκε η σορός μέσω ταυτοποίησης με βιολογικό υλικό. Πρόκειται για 38χρονο αλλοδαπό (υπήκοος Ουκρανίας) ο οποίος αγνοούνταν από την 02.06.26.»

Υπενθυμίζεται πως σορός άνδρα είχε εντοπιστεί να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου. Οι αρχές αμέσως άρχισαν να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Το Λιμενικό Σώμα είχε πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου για τον εντοπισμό του 38χρονου, μετά τη δήλωση εξαφάνισής του.