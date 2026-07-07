Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε στο Λουτράκι – Ανήκει στον αγνοούμενο 38χρονο Ουκρανό

Ταυτοποιήθηκε η σορός που είχε εντοπιστεί στις 12 Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, καθώς ανήκει σε 38χρονο Ουκρανό που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 2 Ιουνίου. Η ταυτοποίηση έγινε μέσω βιολογικού υλικού και ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΣΟΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ταυτοποιήθηκε η σορός που είχε εντοπιστεί στις 12 Ιουνίου στο Λουτράκι. Ανήκει σε 38χρονο Ουκρανό ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.
  • Η αναγνώριση της σορός έγινε μέσω ταυτοποίησης με βιολογικό υλικό, όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό Σώμα με ανακοίνωσή του.
  • Ο 38χρονος αλλοδαπός αγνοούνταν από τις 2 Ιουνίου 2026, με το Λιμενικό Σώμα να έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ταυτοποιήθηκε η σορός που είχε εντοπιστεί στις 12 Ιουνίου στο Λουτράκι. Όπως γίνεται γνωστό από το λιμενικό μέσω ανακοίνωσης, ανήκει σε 38χρονο Ουκρανό ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος σήμερα Τρίτη:

«Αναφορικά με τον εντοπισμό σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή Λουτρακίου Κορίνθου, τις απογευματινές ώρες την 12.06.26, αναγνωρίστηκε η σορός μέσω ταυτοποίησης με βιολογικό υλικό. Πρόκειται για 38χρονο αλλοδαπό (υπήκοος Ουκρανίας) ο οποίος αγνοούνταν από την 02.06.26.»

Υπενθυμίζεται πως σορός άνδρα είχε εντοπιστεί να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου. Οι αρχές αμέσως άρχισαν να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Το Λιμενικό Σώμα είχε πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου για τον εντοπισμό του 38χρονου, μετά τη δήλωση εξαφάνισής του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ