Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη μητέρα του – «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές…»

Μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο προφίλ του στο Instagram, το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8). Στη δημοσίευση του επιτυχημένου ηθοποιού, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στο κόσμο της Τέχνης όχι μόνο για το υποκριτικό του ταλέντο αλλά και για τον χαρακτήρα του, πρωταγωνιστεί μία πολύ σημαντική γυναίκα της ζωής του.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης στην ανάρτησή του έχει ανεβάσει μία όμορφη selfie φωτογραφία του, στην οποία τον βλέπουμε μαζί με τη μητέρα του.

Στη λεζάντα του post του στο προφίλ του στο Instagram, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έχει γράψει: «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές, πιο κοντινές, αλλά ακόμα και έτσι μπορείς να αγαπάς… Μάνα…».

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την οικογένειά του. Τότε, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είχε εξομολογηθεί: «Ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε, οπότε έχω δύο τεράστιες οικογένειες. Είμαστε 4 αδέλφια συνολικά. Είναι η αδελφή μου και ο αδελφός μου στην Αγγλία και ο αδελφός μου ο Θανάσης στην Ελλάδα.

Ήμουν τέσσερις μήνες συνολικά στην Αγγλία και 8 μήνες εδώ. Ήταν μία συζήτηση που έκαναν οι δυο τους κι αποφάσισαν συνειδητά ότι θα ήταν καλύτερο να μεγαλώσω με τον πατέρα μου. Οι δικοί μου γονείς είναι πιο… Σουηδοί. Αγαπιούνται πολύ και με έχουν μάθει ωραίες αξίες στη ζωή μου».