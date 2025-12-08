Κολομβία – Πέτρο: «Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα ίσως ήταν θύματα από πλήγμα των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο κάλεσε χθες Κυριακή να αρχίσει να διενεργείται έρευνα μετά τον εντοπισμό δυο πτωμάτων σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά παραμεθόριου χωριού στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα, εκτιμώντας πως μπορεί να ήταν θύματα αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στην Καραϊβική.

«Τα πτώματα αυτά βρέθηκαν να επιπλέουν στη θάλασσα (στο νομό) Λα Γουαχίρα», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X. Κάλεσε τις κολομβιανές ιατροδικαστικές αρχές να «εξακριβώσουν τις ταυτότητές τους και να συντονίσουν τις ενέργειές τους με την εισαγγελία της Βενεζουέλας».

«Ίσως σκοτώθηκαν εξαιτίας βομβαρδισμού στη θάλασσα», πρόσθεσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος.

Την Πέμπτη, η δημόσια τηλεόραση RTVC ανέφερε πως βρέθηκαν δυο πτώματα στ’ ανοικτά του χωριού Πουέρτο Λόπες και άλλα πτώματα στις ακτές της Βενεζουέλας, χωρίς να διευκρινίσει τον συνολικό αριθμό ούτε τις τοποθεσίες όπου εντοπίστηκαν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον εντοπισμό δυο πτωμάτων την Πέμπτη, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί τα αίτια των θανάτων.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον ταχύπλοων που κατ’ αυτές χρησιμοποιούνταν από διακινητές ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική. Τουλάχιστον 87 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Πέτρο έχει χαρακτηρίσει «εξωδικαστικές δολοφονίες» τις επιχειρήσεις αυτές κι επικρίνει την πολιτική του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, που βάζει στο στόχαστρο ειδικά τη γειτονική Βενεζουέλα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τον κολομβιανό ομόλογό του πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών –έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών»– κι η κυβέρνησή του επέβαλε οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις στον κ. Πέτρο και κοντινά του πρόσωπα, ενώ αφαίρεσε την Κολομβία από τον κατάλογο κρατών που θεωρεί συμμάχους στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στερώντας της χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Από την άλλη, ο κ. Πέτρο προσάπτει στον αμερικανό ομόλογό του πως αναμιγνύεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας του για να επηρεάσει την κοινή γνώμη ώστε η αριστερά να εκδιωχθεί από την εξουσία στις εκλογές του 2026.

Η Κολομβία είναι η χώρα που κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.