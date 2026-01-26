Ισραήλ: Ανέκτησε την σορό του τελευταίου ομήρου στη Γάζα – Αρχίζει η δεύτερη και δυσκολότερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου νεκρού ομήρου στη Γάζα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 2014 που δεν υπάρχουν ισραηλινοί όμηροι στον θύλακα.

Ο Ραν Γβίλι, ένας ισραηλινός αστυνομικός που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 και απήχθη στη Γάζα, ήταν ο τελευταίος από τους ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημερομηνία και του οποίου τα λείψανα βρισκόταν ακόμα στη Γάζα. Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, προήχθη μετά θάνατον στον βαθμό του αρχιλοχία.

Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι «ολόκληρος ο λαός προσευχόταν και περίμενε αυτή τη στιγμή – και τώρα ο κύκλος έκλεισε».

«Μετά από διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής σε συνεργασία με την Ισραηλινή Αστυνομία και το Στρατιωτικό Ραβινάτο, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι τα λείψανά του είχαν ταυτοποιηθεί και θα μεταφέρονταν για ταφή», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

Το Ισραήλ είχε θέσει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα και την προώθηση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα την ανάκτηση και την επιστροφή όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων.

Απαντώντας στην είδηση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιστροφή του Γβίλι αποτελεί «εξαιρετικό επίτευγμα του κράτους του Ισραήλ». «Υποσχεθήκαμε να φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα και τους επιστρέψαμε όλους, μέχρι και τον τελευταίο. Ο Ράνι είναι ήρωας, μπήκε πρώτος και βγήκε τελευταίος, και τώρα επιστρέφει στην πατρίδα του», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους στο Κνέσετ.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών, το οποίο οργάνωσε συγκεντρώσεις στο Τελ Αβίβ και σε άλλα μέρη του Ισραήλ ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων, περιέγραψε τον Γβίλι ως «αληθινό φίλο, αγαπητό από όλους».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τους υπόλοιπους 251 ομήρους – νεκρούς και ζωντανούς – που είχε απαγάγει στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Στο κατώφλι» του δεύτερου σταδίου

Η Χαμάς δήλωσε ότι η επιστροφή του Γβίλι αποδεικνύει την «πλήρη δέσμευση» της οργάνωσης στην πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να «ολοκληρώσει την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο σύνολό τους, χωρίς καμία μείωση ή καθυστέρηση», δήλωσε η Χαμάς.

Την Κυριακή το βράδυ, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε σε δήλωση ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης των λειψάνων του Γκβίλι. Ωστόσο, η δήλωση ανέφερε ότι το πέρασμα θα είναι ανοιχτό μόνο για πεζούς και όχι για εμπορεύματα ή ανθρωπιστική βοήθεια. Το πέρασμα θα «υπόκειται σε πλήρη ισραηλινό μηχανισμό επιθεώρησης», ανέφερε η δήλωση.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα λειτουργεί από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παλαιστινιακές δυνάμεις, υπό την εποπτεία της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet. «Είναι σαφές ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όλους όσους επιθυμούν να περάσουν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ «βρίσκεται τώρα στο κατώφλι του επόμενου σταδίου: την αποσυναρμολόγηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Το επόμενο στάδιο δεν είναι η ανοικοδόμηση».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει η δεύτερη φάση, ωστόσο θα πραγματοποιηθεί «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».