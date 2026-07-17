Ρόδος: Άγρια συμπλοκή με φόντο απόπειρες κλοπών σε μίνι μάρκετ – Με τραύματα από μαχαίρι πατέρας και γιος

Αιματηρό επεισόδιο με τραυματίες έναν πατέρα και τον γιο του έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στην πλατεία Κρεμαστής, στη Ρόδο.

Δράστης του επεισοδίου φέρεται να είναι ένας 28χρονος γεωργιανής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι στρατιωτικού τύπου τον 54χρονο πατέρα και τον 23χρονο γιο του.

Το πρώτο επεισόδιο

Όλα φαίνεται πως άρχισαν περίπου στις 19:40, όταν ο 54χρονος ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, που διερχόταν με τη μοτοσικλέτα του από την πλατεία εντόπισε τον 28χρονο, τον οποίο γνώριζε καθώς φέρεται να είχε γίνει αντιληπτός δύο φορές στο παρελθόν να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόντα από την επιχείρησή του, αποχωρώντας κάθε φορά μόλις γινόταν αντιληπτός.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», ο 54χρονος τον σταμάτησε, τον έπιασε από την μπλούζα και του ζήτησε να μην ξαναπατήσει στο κατάστημα και να μείνει μακριά απ’ αυτό, σπρώχνοντάς τον στη συνέχεια.

Ο 28χρονος φέρεται να έριξε κάτω τη μοτοσικλέτα του καταστηματάρχη, προκαλώντας φθορές, ενώ στη συνέχεια άρπαξε ένα σπασμένο μπουκάλι μπύρας και απειλούσε με αυτό τον 54χρονο. Στη συνέχεια ο δράστης αποχώρησε από το σημείο και προς στιγμήν φάνηκε ότι το επεισόδιο έληξε.

Η επίθεση με μαχαίρι

Ωστόσο, σχεδόν μία ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού έλαβαν νέα κλήση για σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρι, στην οδό Δαιδάλου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου αντίκρισαν μια εικόνα που μαρτυρούσε ότι η συμπλοκή που είχε προηγηθεί ήταν ιδιαίτερα βίαιη.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε με αιμορραγία στο δεξί φρύδι και σε εμφανώς κακή κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τον 54χρονο. Ο επιχειρηματίας, από την πλευρά του, έφερε σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην αριστερή παλάμη. Είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και λιποθύμησε στο σημείο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε τουρνικέ, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 28χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε χρήση μαχαιριού και υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχθηκε επίθεση με ξύλο. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας. Οι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ερευνώντας την ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν σε παρακείμενο χωράφι με χαμηλή βλάστηση ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, το οποίο και κατασχέθηκε ως πειστήριο.

Καθοριστική για την υπόθεση αναμένεται να αποδειχθεί και η κατάθεση του γιου του καταστηματάρχη, ηλικίας 23 ετών, ο οποίος εμφανίστηκε στο σημείο και είχε δεχθεί και εκείνος επίθεση με το μαχαίρι από τον 28χρονο. Ο γιος του καταστηματάρχη μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, ενώ στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι ο δράστης επιτέθηκε με το μαχαίρι τόσο στον ίδιο όσο και στον πατέρα του.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις.