Βουλή – Σαλμάς: Να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis – Καταθέτω στα πρακτικά SMS συναναστροφής του κ. Γεωργιάδη με προστατευόμενους μάρτυρες

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή της άρσης ασυλίας του έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ο κ. Σαλμάς κατέθεσε στην Ολομέλεια μηνύματα τα οποία είχε ανταλλάξει με τον υπουργό Υγείας στα οποία κατά τον ίδιο ο κ. Γεωργιάδης του είχε παραδεχθεί πως είχε ζητήσει από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Κ. Φρουζή να δώσει διαφήμιση σε ΜΜΕ ενώ είχε παραδεχθεί πως είχε στηρίξει σε δίκη τον προστατευόμενο μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη με το επιχείρημα ότι αντιστάθηκε στην εισαγγελέα της υπόθεσης Ελένη Τουλουπάκη.

Στην αίθουσα της Ολομέλειας επικράτησε αναστάτωση με την αντιπολίτευση και πρώτο τον Παύλο Πολάκη να ζητεί αναψηλάφηση της υπόθεσης. Αίσθηση προκάλεσε ότι μεταξύ των κομμάτων που συμφώνησαν ήταν και το ΠΑΣΟΚ, στελέχη του οποίου είχαν στοχοποιηθεί για τη Novartis.

«Ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση. Να σταλούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα και θα καταθέσω όλα τα νέα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαλμάς.

Πολάκης: Karma is a bitch

«Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα», σχολίασε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο κ. Πολάκης πήρε το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε! Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον “αδιευκρίνιστο” Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε τη Novartis να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα».

Μάντζος: Αυτά που ακούσαμε, είναι αναβάθμιση της υπόθεσης

«Αυτά που ακούσαμε, είναι αναβάθμιση της υπόθεσης. Είναι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που πρέπει να διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι εάν στέκεται ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας», υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Όσα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο κ. Σαλμάς συνιστούν αναβάθμιση της υπόθεσης. Εδώ πια έχουμε συγκεκριμένους ισχυρισμούς που εμπλέκουν φαρμακευτικές εταιρείες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτικά πρόσωπα σε έναν κύκλο. Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει τουλάχιστον να ερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη.

Και για εμάς κ. Πρόεδρε το ερώτημα πια δεν είναι αν πρέπει να ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη εις βάρος του κ. Σαλμά. Το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του Υπουργού Υγείας. Διότι όλα όσα ειπώθηκαν είναι κατηγορίες που αποδίδονται σε ένα πρόσωπο το οποίο, ενώ συστηματικά εκφοβίζει, ενώ απειλεί, ενώ καταμηνύει πολιτικούς αντιπάλους, δεν δίνει λογαριασμό ποτέ και σε κανένα.

Και για όλα όσα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο κ. Σαλμάς, ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να δώσει λογαριασμό και στην Βουλή και στη Δικαιοσύνη.

Εξάλλου, στο θέμα της άρσης ασυλίας πρέπει να σημειωθούν τα εξής: στον πυρήνα του αξιώματος του βουλευτή, βρίσκεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη έκφραση γνώμης και η άσκηση πολιτικής κριτικής ακόμα και δριμείας. Αυτή είναι αρχή που ισχύει για όλους.

Άρα, εδώ δεν υπάρχει συκοφαντική δυσφήμηση σε αυτά που ανέφερε ο κ. Σαλμάς για τα νοσοκομεία. Εάν υπήρχε, ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε να καταμηνύσει πρώτους από όλους εμάς, την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, που τον έχουμε χαρακτηρίσει στη Βουλή ως «αρχιερέα των απευθείας αναθέσεων» και έχουμε τεκμηριώσει με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, ότι ένα στα τρία ευρώ από όσα έχει δώσει το Υπουργείο είναι με απευθείας αναθέσεις, 3,2 δισεκατομμύρια έχουν κατανεμηθεί σε απευθείας αναθέσεις όλα τα περασμένα χρόνια.

Ο κ. Γεωργιάδης, το «μακρύ χέρι» του κ. Μητσοτάκη είναι εκείνος που επιτίθεται σε δικαστές και εισαγγελείς σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε ανεξάρτητες αρχές και στους επικεφαλής τους και τα μέλη τους, σε πολιτικούς αντιπάλους, συστηματικά, που έρχεται εδώ μέσα και μας κάνει και μαθήματα νομικής.

Ο κ. Γεωργιάδης αν δεν γνωρίζει τη συκοφαντική δυσφήμηση, θα το μάθει στα δικαστήρια. Διότι όταν τον Μάιο συκοφάντησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, διασπείροντας ψευδείς ισχυρισμούς για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματά του, ο κ. Ανδρουλάκης τον καταμήνυσε για συκοφαντική δυσφήμηση στις 27 Μαΐου 2026.

Τότε λοιπόν να μετρηθούμε, κ.κ. συνάδελφοι, και να δούμε και τη δική σας ευαισθησία για την τιμή και την υπόληψη όλων. Αν έχετε σήμερα ευαισθησία για την τιμή του κ. Γεωργιάδη και υπερψηφίσετε αυτήν την αίολη μήνυση κατά του κ. Σαλμά, θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σταθείτε εδώ μέσα όταν θα έρθει η μήνυση του κ. Ανδρουλάκη εις βάρος του κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Αυτά, λοιπόν, όσον αφορά στο γιατί καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη άρση ασυλίας.

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