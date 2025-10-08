Στολίσκος για τη Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε «τουλάχιστον τρία σκάφη» – Οι ακτιβιστές αναμένεται να απελαθούν άμεσα

Σκάφη νέου διεθνούς στόλου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοικτά του παλαιστινιακού θυλάκου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και η συμμαχία Global Sumud Flotilla, που συντονίζει την πρωτοβουλία.

Η συμμαχία ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι τουλάχιστον «τρία σκάφη -το Gaza Sunbirds, το Alaa Al Najjar και το Anas Al-Sharif- αναχαιτίστηκαν παράνομα 220 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Γάζας», ενώ τέταρτο υπέστη επίθεση από ελικόπτερο.

Early morning Gaza time, the Freedom Flotilla Coalition and Thousand Madleens to Gaza ships were illegally intercepted by Israeli occupation forces. Participants—humanitarians, doctors, and journalists from across the world—have been taken against their … https://t.co/Th9sLLNnNj — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 8, 2025



Αυτό το τελευταίο, το Conscience, μεταφέρει, σύμφωνα με τους οργανωτές του εγχειρήματος, πάνω από 90 ανθρώπους, ανάμεσά τους δημοσιογράφους και γιατρούς.

Kesembilan kapal Conscience di bawah misi Freedom Flotilla Coalition (FFC) telah dipintas oleh tentera Israel pada 10.50 pagi tadi Waktu Malaysia. Dilaporkan, ia termasuk kesemua lapan delegasi Malaysia yang berada di kapal berkenaan termasuk seorang berada di kapal Umm Saad.… pic.twitter.com/6R0TWobiFF — Malaysia Gazette (@MalaysiaGazette) October 8, 2025

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε μέσω X τη «μάταιη προσπάθεια» του νέου στόλου να «παρεισφρήσει σε εμπόλεμη περιοχή», προ0σθέτοντας πως «τα σκάφη και οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι» και «αναμένεται να απελαθούν άμεσα».

Another futile attempt to breach the legal naval blockade and enter a combat zone ended in nothing. The vessels and the passengers are transferred to an Israeli port. All the passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported promptly. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2025



Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που υφίστανται ελλείψεις».

Πολλοί ακτιβιστές που είχαν επιβιβαστεί σε προηγούμενο στόλο ο οποίος κατευθύνθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.

Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να σπάσει ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον μικρό θύλακο ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον εισήλθε στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Συμμετείχαν κάπου πενήντα σκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ