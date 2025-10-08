Μέγαρο Μαξίμου: Προβληματισμός για την πολυφωνία – Η στρατηγική απέναντι σε Τσίπρα, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πολυφωνία που παρατηρείται εντός της ΝΔ για το θέμα των Τεμπών και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα στην κυβέρνηση αναζητούν την στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος, αλλά και το πώς θα αντιμετωπίσουν μία μελλοντική επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά με έναν νέο κομματικό σχηματισμό που θα ανακατέψει την τράπουλα στα δεξιά της ΝΔ.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι προκρίνεται η κυβέρνηση να αναδεικνύει το πολιτικό παρελθόν του πρώην Πρωθυπουργού, το πόσο στοίχισαν στην χώρα τα γεγονότα του 2015 και η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να αποφεύγει τους υψηλούς τόνους.

Ενδεικτική είναι η χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ο οποίος χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για «περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων»

«Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν μακρινά αλλά εσείς ξέρετε το κόστος της αβεβαιότητας. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα είπε ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν.

Σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Μάκης Βορίδης είπε χθες στο Action24 ότι «κοιτάξτε αυτό επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί καταλαβαίνετε ότι δεν μας τρομάζει κιόλας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει και το έχουμε νικήσει».

«Πρόβλημα» της Κεντροαριστεράς

Παράλληλα η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τον Αλέξη Τσίπρα ως «πρόβλημα» της Κεντροαριστεράς, το οποίο δεν αφορά την ΝΔ και τον χώρο της. «Για τον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς σίγουρα δεν είναι αμελητέα η συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει. Αλλά δεν αφορά την Κυβέρνηση, δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δεν αφορά τον χώρο στον οποίο απευθυνόμαστε», είπε χθες στο Open και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ωστόσο αρκετά στελέχη της κυβερνώσας παράταξης προειδοποιούν ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν θα πρέπει υποτιμηθεί ιδιαίτερα σε μία περίοδο ενός ρευστού πολιτικού σκηνικού στο οποίο οι αναποφάσιστοι και όσοι είναι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση αυξάνονται. Μάλιστα από κάποια στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης κρίθηκε λανθασμένη η απόφαση της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα να επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα με βαριές εκφράσεις. Για παράδειγμα στο τέλος του καλοκαιριού μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην γαλλική εφημερίδα Le Monde η επίσημη θέση της κυβέρνησης ήταν ότι στους μόνους που έλειψε ο πρώην Πρωθυπουργός «είναι οι βαρυποινίτες».

Σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε αν η κυβέρνηση έβαλε τελικά τον πρώην Πρωθυπουργό στο παιχνίδι και τον χρησιμοποίησε ως πολιτικό «σκιάχτρο» ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Δεν έχουμε αυταπάτες ότι με ένα «σκιάχτρο» μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών. Ούτε πιστεύουμε ότι το 2019 και το 2023 μας τίμησαν οι πολίτες και έδωσαν δύο καθαρές- και το 2023 δύο φορές κιόλας, άρα τρεις καθαρές- εντολές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία λόγω ενός «σκιάχτρου» όπως το λέτε. Σε καμία περίπτωση».

Διαφοροποιήσεις από την κεντρική «γραμμή» σε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση βρίσκεται επί ποδός προκειμένου να αντιμετωπίσει και τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται εκτός κομματικής γραμμής από κομματικά και κυβερνητικά στελέχη.

Συγκεκριμένα στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι η κυβέρνηση διεμήνυε ότι δεν κάνει παρεμβάσεις στην Δικαιοσύνη, αλλά ότι σέβεται σε προσωπικό επίπεδο το αίτημα ενός πατέρα, αποφεύγοντας να αναμειχθεί στη δικαστική εξουσία ή να κάνει υποδείξεις προς αυτή. Παράλληλα επιχειρούσε να δείξει ότι πίσω από την απεργία πείνας υπήρχε κομματική εκμετάλλευση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου με στόχο να καθυστερήσει η δίκη για τα Τέμπη.

«Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσουν την δίκη θέλουν να υπάρχει μυστικότητα της ανακρίσεως, όπου μέσα από τη μυστικότητα να οργανώνουν συνωμοσίες και κανένας δεν μπορεί να απαντήσει εκεί. Αλλά στη δίκη, που είναι το φως, είναι όλες οι καταθέσεις δημοσιευμένες, όλες οι πραγματογνωμοσύνες, όλοι οι μάρτυρες είναι εκεί, όλοι οι πραγματογνώμονες είναι εκεί, τους βλέπει ο ελληνικός λαός και οι 250 δικηγόροι ρωτάνε και μαζί με τους δικαστές να ανακαλύψουν την αλήθεια. Είναι λοιπόν αυτό που δεν ήθελαν να γίνει», είπε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητη η διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη του Δημήτρη Μαρκόπουλου και του Δημήτρη Καλογερόπουλου που υποστήριξαν ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι, ζητώντας εμμέσως πλην σαφώς. Ακόμη και ο Άδωνις Γεωργιάδης αν και επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στην Δικαιοσύνη διατύπωσε τελικά την άποψη ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα του πατέρα για τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι και στην θετική συνεργασία που έχουν. Ωστόσο η Σοφία Βούλτεψη εξαπέλυσε μία σφοδρή επίθεση στην κυρία Κοβέσι με αποτέλεσμα να θολώσει το καθαρό μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου.

Ένα ακόμη ευαίσθητο θέμα για την κυβέρνηση είναι το πώς θα αντιμετωπίσει μία επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα. Είναι αρκετά τα στελέχη της ΝΔ που τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού στην ΝΔ στο όνομα της συσπείρωσης της παράταξης. Μέχρι στιγμής, όμως, η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά δεν έχει απαντήσει, ούτε έδειξε ότι είναι θετική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Επιπλέον αρκετά στελέχη της ΝΔ τάσσονται υπέρ της επιστροφής Σαμαρά και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση.