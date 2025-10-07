Μαρινάκης: Εκρίθη ως Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας – Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά

Για τις πολιτικές εξελίξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του, την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Όχι, δεν θα κριθεί η Κυβέρνηση αυτή, ο Πρωθυπουργός, η παράταξη στις εκλογές το 2027 με βάση τη σύγκριση που θα κάνει ο κόσμος, ημών με τον κ. Τσίπρα. Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη. Αυτό συνέβη το 2019: εκρίθη ο κ. Τσίπρας ως Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως τότε Αρχηγός της Αντιπολίτευσης, το 2023 εκρίθη για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Τώρα θα κριθούμε ως Κυβέρνηση σε σχέση με το πρόγραμμά μας και τον απολογισμό μας σε βάθος τετραετίας. Θα μπει σε μια ζυγαριά, σε ένα ζύγι από τους πολίτες τα θετικά και αυτά τα οποία δεν έγιναν τόσο καλά. Θεωρώ ότι τα θετικά είναι πολλά περισσότερα, αλλά ο κόσμος θα κρίνει», είπε στο Open και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” ο Παύλος Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Για τον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς σίγουρα δεν είναι αμελητέα η συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει. Αλλά δεν αφορά την Κυβέρνηση, δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δεν αφορά τον χώρο στον οποίο απευθυνόμαστε».

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση έβαλε τον πρώην Πρωθυπουργό στο παιχνίδι και τον χρησιμοποίησε ως πολιτικό «σκιάχτρο» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν έχουμε αυταπάτες ότι με ένα «σκιάχτρο» μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών. Ούτε πιστεύουμε ότι το 2019 και το 2023 μας τίμησαν οι πολίτες και έδωσαν δύο καθαρές- και το 2023 δύο φορές κιόλας, άρα τρεις καθαρές- εντολές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία λόγω ενός «σκιάχτρου» όπως το λέτε. Σε καμία περίπτωση».

Και συνέχισε: «Δεν νομίζω επίσης ότι ένας πρώην Πρωθυπουργός περίμενε εμάς για να «μπει στο παιχνίδι». Ήταν κάτι το οποίο είχε προεξοφληθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Με διάφορα Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία προσπαθώντας να κάνουν το άσπρο μαύρο, το μαύρο άσπρο για την ακρίβεια, «έστρωναν το χαλί». Τώρα εμείς δεν φταίμε που μας ρωτάτε. Εγώ θα προτιμούσα σήμερα να μιλήσω για αυτά που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες, για τον προϋπολογισμό τους, πού είναι η ζωή τους για το 2026».

«Τώρα πήγαν να χτίσουν ένα αφήγημα συσκότισης – συγκάλυψης για τις μεγάλες ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση ότι επιχείρησε να δημιουργήσει ένα αφήγημα συγκάλυψης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εμείς ουδέποτε αρνηθήκαμε κανέναν μάρτυρα, εμείς φέραμε μια πρώτη, ως κυβερνητική πλειοψηφία, μια πρώτη λίστα μαρτύρων, λέγοντας ρητώς και στη Βουλή, αλλά και σε ενημέρωση που έκανα εγώ στους δημοσιογράφους ότι η λίστα αυτή δεν θα είναι η τελική και θα επικαιροποιηθεί. Ήδη ο κ. Μυλωνάκης, για να αποφύγουμε τη σπέκουλα του ΠΑΣΟΚ, έχει δηλώσει τον εαυτό του παρόντα όποτε κληθεί, με τη σειρά που πρέπει. Καταθέτουν οι πρώην Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ και, μέχρι τώρα, σε δύο πολύ κρίσιμες καταθέσεις, μεταξύ άλλων πολλών σημαντικών πρώην Προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι δύο, μετά από πάρα πολλές πιεστικές ερωτήσεις συνομολόγησαν ότι ουδέποτε δέχτηκαν πιέσεις συγκάλυψης από το Μέγαρο Μαξίμου. Κάτι το οποίο προέκυψε και από την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Το γεγονός ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο συνολικά το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και, προφανώς και οι προεκτάσεις που έχει σε κάποια σημεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως, η κατηγορία ποια ήταν; Η κατηγορία ήταν -κατά της Κυβέρνησης- ότι θέλει να συσκοτίσει την υπόθεση. Δύο πρώην Πρόεδροι, και ο κ. Σημανδράκος και ο κ. Σαλάτας, οι οποίοι μάλιστα θεωρείτο ότι θα πουν κάτι κατά της Κυβέρνησης, είπαν αυτά που πίστευαν, και για τις πολιτικές διαφορές που είχε με τον κ. Αυγενάκη… και ο κ. Σημανδράκος για όλα όσα είπε», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όταν σε κατηγορούν σε συνέχεια του χυδαίου αφηγήματος των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών των Τεμπών, το οποίο κατερρίφθη ως προς τη συγκάλυψη, έτσι; Ως προς τη συγκάλυψη. Ως προς τις ευθύνες θα ερευνηθούν μία – μία κάθε ευθύνη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αφού, λοιπόν, δεν τους βγήκε το αφήγημα της συγκάλυψης για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ως Αντιπολίτευση, ο καθένας με μεγαλύτερο ή λιγότερο ρόλο, τέλος πάντων, συμμετοχής, τώρα πήγαν να χτίσουν ένα αφήγημα συσκότισης – συγκάλυψης για τις μεγάλες ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτό και εμείς θεωρούμε ότι μόνο η εξεταστική, εφόσον λειτουργήσει όπως πρέπει, που μέχρι τώρα πολύ σοβαρά πράγματα ακούγονται, δεν την υποτιμώ καθόλου, -και έχει δρόμο μπροστά της- θα απαντήσει», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Θέλει (σ.σ. η αντιπολίτευση) να στήνει υποτιθέμενα ανύπαρκτα αφηγήματα συγκάλυψης πάνω σε πολύ σοβαρά θέματα, για να μην παρεξηγηθώ, τα οποία όμως ερευνώνται. Και να σας πω και κάτι. Για τον κάθε «φραπέ» και τον κάθε «χασάπη», ερευνάται η υπόθεση, γιατί φαντάζομαι για τα μη πολιτικά πρόσωπα, που δεν υπάρχει ζήτημα Βουλής και φίλτρου, από τη ίδια τη Δικαιοσύνη. Είναι πολύ πιθανό, δεν το ξέρω εγώ για τον καθένα ξεχωριστά, δεν είμαι Εισαγγελέας, να ασκηθούν και ποινικές διώξεις. Γιατί δεν περιμένουμε και την ίδια της Δικαιοσύνη να κινηθεί, με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που έχει; Πιστεύει κανείς ότι με τόσες συνομιλίες και τόσα στοιχεία θα μείνει «με σταυρωμένα χέρια» η Δικαιοσύνη;», αναρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου παίζει έναν χυδαίο ρόλο στην υπόθεση των Τεμπών»

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο άνθρωπος αυτός έχει ως συνήγορο μία πολιτικό, που εκπροσωπεί ένα σύστημα αντιπολίτευσης στη χώρα, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν λίγο μικρότερη ή λίγο μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα συμμετοχή το ένα με το άλλο, πρώτο και κορυφαίο είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, που στο πρόσωπο του πονεμένου πατέρα και του αιτήματός του είδε μια ευκαιρία να «παίξει καθυστερήσεις» με τη δίκη και να μπαχαλοποιήσει παραπάνω το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου παίζει ένα χυδαίο ρόλο σε αυτή την υπόθεση», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Και συνέχισε: «Έχει βρίσει, έχει βρίσει, έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού. Ήμουν παρών στη Βουλή και της απάντησα. Του νεκρού μηχανοδηγού».

«Ακριβώς αυτό κάνουν. Εργαλειοποιούν τον πόνο συγγενών νεκρών και δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό κάνουν. Αυτό κατήγγειλε ο κ. Γεωργιάδης. Ακριβώς αυτό κατήγγειλε», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.