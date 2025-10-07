Ηράκλειο: 15χρονη κάλεσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» – «Σας παρακαλώ βοηθήστε τη μητέρα μου, ακούω να τη χτυπάει ο πατέρας μου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ξυλοδαρμός βία

«Σας παρακαλώ βοηθήστε τη μητέρα μου, ακούω να τη χτυπάει ο πατέρας μου». Ήταν τα λόγια μιας 15χρονης που κάλεσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα στη νύχτα, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο.

Η 15χρονη, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, που μένει σε χωριό του δήμου Χερσονήσου. Ήταν η μόνη που άκουσε τη φασαρία και θέλησε να βοηθήσει, αλλά φοβόταν να βγει από το δωμάτιό της και επέλεξε να τηλεφωνήσει για βοήθεια, προκειμένου να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο της μητέρα της.

Από το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου, άνδρες του οποίου πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και ζήτησαν από τον 40χρονο Έλληνα και δράστη του ενδοοικογενειακού επεισοδίου, να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 40χρονος παραδέχτηκε την πράξη του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έριξε μία κουτουλιά στην σύζυγό και μητέρα των παιδιών του.

Είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται για ενδοοικογενειακή βία και σήμερα οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

