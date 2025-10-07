Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ: Η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε προοπτική – Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων και τις αυταπάτες

πολιτική

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΕΒ

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ τόνισε μεταξύ άλλων ότι η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική.

«Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν μακρινά αλλά εσείς ξέρετε το κόστος της αβεβαιότητας. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν.

«Χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως δεύτερη προϋπόθεση είναι η επένδυση στους ανθρώπους ενώ είπε πως τρίτος όρος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας μας. Οι αλλαγές θα αποδίδουν σταδιακά με ορίζοντα τη 2027», πρόσθεσε και ανάφερε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

Ο πρωθυπουργός είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον.

«Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιο μας υπηρετεί έναν στόχο: «Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Έχουμε τις βάσεις για το μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

 

