Στοχοθέτηση νέων τοποθεσιών του Ιράν ζητά το Ισραήλ από τις ΗΠΑ

Κλειστά φαίνεται να κρατά τα χαρτιά του ο Ντόναλντ Τραμπ για τις επικείμενες επιθέσεις στο Ιράν. Κατά τη σημερινή 90λεπτη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στο επίκεντρο τέθηκαν οι επιθέσεις σε νευραλγικές υποδομές του Ιράν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ισραηλινή πλευρά έθεσε επί τάπητος την «στοχοθέτηση τοποθεσιών που δεν είχαν χτυπηθεί προηγουμένως» στο Ιράν. «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο», δηλώνει ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος στο Κανάλι 12 μετά τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν τον πιέζουμε, αλλά …»

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει σύντομα ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει», λέει ο αξιωματούχος. «Δεν τον πιέζουμε, αλλά ούτε και κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Ο Νετανιάχου παρουσίασε την ισραηλινή άποψη», υπογράμμισε.

Να σημειωθεί ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε στον Ντοναλντ Τραμπ πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το Ιράν, αναφέρει ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

«Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθέτησης τοποθεσιών που δεν είχαν χτυπηθεί προηγουμένως, όπως και εγκαταστάσεων που το Ιράν έχει ξαναχτίσει, καθώς και στόχων που θα μπορούσαν να κλονίσουν τη σταθερότητα του καθεστώτος», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος στο Κανάλι 12.

Επίθεση σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επικείμενη επίθεση στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση Pickaxe Mountain (σ.σ. Όρος Πικάξ) στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις.

Πάντως, αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την 90λεπτη συνάντησή τους η επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας των ΗΠΑ, Τζίπι Χοτοβέλι δηλώσε πως το ζήτημα της επίθεσης στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση Pickaxe Mountain.

«Η ιδέα ότι διαθέτουμε κάποιες πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες είναι ένα είδος ψευδούς είδησης που κυκλοφόρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε η Τζίπι Χοτοβέλι στους ισραηλινούς δημοσιογράφους. «Γνωρίζουμε πώς να συνεργαζόμαστε στενά με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες μέσω των δικών μας καναλιών. Δεν χρειαζόμαστε αυτή τη συνάντηση για να λάβουμε πληροφορίες», υπογράμμισε.

Τι είπε ο Τραμπ πριν την συνάντηση με τον Νετανιάχου

«Έγιναν καλές συνομιλίες με το Ιράν, αν και επανέλαβε τις απειλές του να στοχοθετήσει το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μια πολύ, πολύ ευαίσθητη ισορροπία. Επομένως νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή θέση αυτή τη στιγμή. Ξέρουν πως θα το κάνω αυτό αν δεν κάνουν συμφωνία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν μπορούμε πια να τους έχουμε να σπάνε συμφωνίες», υπογράμμισε αναφερόμενος στο Ιράν.

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επρόκειτο να του παραδώσει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γνωστή στη Δύση ως Pickaxe Mountain. Πρόκειται για μια οχυρωμένη εγκατάσταση σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος κοντά σε μία από τις κυριότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για να μου πει τι θα κάνω»

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για να μου το πει. Ο Μπίμπι μου το λέει αυτό επειδή θέλει να συνεχίσω να ασχολούμαι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

«Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στο Pickaxe Mountain. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους, και θα πρέπει να καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain αν δεν κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνουμε συμφωνία, θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.