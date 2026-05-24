Νικηφόρος: «Θα ήθελα να κάνω τη δική μου οικογένεια», χρειάζεται ο «σωστός άνθρωπος» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

nikiforos
Ο Νικηφόρος εξομολογήθηκε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN ότι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον τη δική του οικογένεια, όμως αυτό αυτό «θέλει και τύχη».

Ο γνωστός τραγουδιστής, βρισκόταν στα παρασκήνια του J2US όταν μίλησε στην κάμερα και εξήγησε πως θέλει να κάνει οικογένεια, αλλά αυτό είναι και θέμα τύχης γιατί για να συμβεί πρέπει να συναντήσεις τον κατάλληλο άνθρωπο, όπως υποστήριξε.

«Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να αποκτήσω τη δική μου οικογένεια, αλλά αυτό θέλει και τύχη. Πρέπει να συναντήσεις τον σωστό άνθρωπο. Έχεις ευθύνη απέναντι στα παιδιά σου, και στον θεσμό αυτό, είναι βάρος αλλά και κάτι ευχάριστο ταυτότητα», δήλωσε συγκεκριμένα.

«Δεν έχω καταφέρει να κρατήσω τη ζωή μου μακριά από τα φώτα, γιατί δεν κάνω κάτι για να το αποφύγω, απλά δεν επιδιώκω να βγει κάτι προς τα έξω», σύπληρωσε.

Δείτε το βίντεο:

