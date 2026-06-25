Κοσμικό DNA: Επιστήμονες βρήκαν όλα τα γενετικά συστατικά της ζωής σε μετεωρίτες

Το αιώνιο ερώτημα για το πώς ξεκίνησε η ζωή στη Γη φαίνεται πως κρύβει την απάντησή του στα βάθη του διαστήματος. Μια συγκλονιστική νέα ανακάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα βασικά συστατικά του DNA μας δεν δημιουργήθηκαν στον πλανήτη μας, αλλά έφτασαν εδώ από μακρινούς αστεροειδείς.

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το κοσμικό “αλφάβητο” της ζωής. Η ανακάλυψη και των πέντε νουκλεοβάσεων στον αστεροειδή Ryugu ενισχύει τη θεωρία ότι τα μοριακά συστατικά της ζωής σχηματίστηκαν στο διάστημα πριν φτάσουν στη Γη.

Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι τα δείγματα από τον αστεροειδή Ryugu περιέχουν και τις πέντε θεμελιώδεις νουκλεοβάσεις, τα μοριακά «γράμματα» της ζωής. Μικροσκοπικοί κόκκοι αστεροειδών μπορούν να διατηρήσουν χημικά στοιχεία για τα συστατικά που ενδέχεται να βοήθησαν στην εμφάνιση της ζωής στη Γη.

Το υλικό από τον Ryugu μεταφέρθηκε από το διάστημα το 2020 από την αποστολή Hayabusa2 της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). Το 2023, μια διεθνής ερευνητική ομάδα ανέφερε ότι εντόπισε ουρακίλη, μία από τις νουκλεοβάσεις, στα δείγματα του Ryugu.

Τώρα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 16 Μαρτίου 2026 στο περιοδικό Nature Astronomy από Ιάπωνες επιστήμονες επιβεβαίωσε ότι και οι πέν τε νουκλεοβάσεις είναι παρούσες στο παρθένο υλικό του αστεροειδούς. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι αυτά τα συστατικά που σχετίζονται με τη ζωή ίσως ήταν κοινά σε ολόκληρο το νεαρό ηλιακό σύστημα.

Γιατί αναζητούμε νουκλεοβάσεις;

Οι νουκλεοβάσεις είναι αζωτούχες οργανικές ενώσεις που λειτουργούν ως τα «γράμματα» των γενετικών πληροφοριών στο DNA και το RNA.

Οι πέντε κύριες νουκλεοβάσεις είναι η αδενίνη και η γουανίνη (γνωστές ως πουρίνες), μαζί με την κυτοσίνη, τη θυμίνη και την ουρακίλη (γνωστές ως πυριμιδίνες).

Αυτά τα μόρια ενώνονται με σάκχαρα και φωσφορικές ομάδες για να σχηματίσουν τα νουκλεοτίδια – τους δομικούς λίθους του γενετικού υλικού. Χωρίς τις νουκλεοβάσεις, ο γενετικός κώδικας που επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύσσονται, να αναπαράγονται και να εξελίσσονται δεν θα υπήρχε.

Με τη μελέτη των πουρινών και των πυριμιδινών στα δείγματα του Ryugu, οι επιστήμονες μπορούν να ανασυνθέσουν τη χημική ιστορία των πρωτόγονων αστεροειδών. Αυτό, με τη σειρά του, μας προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση του πώς μπορεί να σχηματίστηκαν και να υπήρξαν οι δομικοί λίθοι της ζωής σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα.

Η αποστολή Hayabusa2 μετέφερε συνολικά 5,4 γραμμάρια παρθένου υλικού από τον αστεροειδή. Οι ερευνητές πρέπει να χρησιμοποιούν εξαιρετικά καθαρές εργαστηριακές συνθήκες για να αποφύγουν τη μόλυνσή του.

Εξήγαγαν τα οργανικά μόρια χρησιμοποιώντας νερό και υδροχλωρικό οξύ και στη συνέχεια τα καθάρισαν για περαιτέρω ανίχνευση. Εντόπισαν και τις πέντε νουκλεοβάσεις στα δύο δείγματα του Ryugu που ανέλυσαν, σε περίπου παρόμοιες ποσότητες.

Βασικά συστατικά του γενετικού υλικού – στο διάστημα

Τα νέα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με προηγούμενα ευρήματα σε διαστημικούς βράχους. Ο μετεωρίτης Μέρτσισον (Murchison) που έπεσε στην Αυστραλία το 1969, και ο μετεωρίτης Οργκέιγ (Orgueil) στη Γαλλία το 1864, έχουν αποδώσει στο παρελθόν μια μεγάλη ποικιλία οργανικών μορίων, συμπεριλαμβανομένων των νουκλεοβάσεων.

Φυσικά, οι μετεωρίτες που πέφτουν στη Γη μπορεί να μολυνθούν από το ταξίδι και την πρόσκρουσή τους. Ωστόσο, τα παρθένα δείγματα από την αποστολή της NASA στον αστεροειδή Bennu απέδωσαν επίσης και τις πέντε νουκλεοβάσεις το 2025.

Αστεροειδείς όπως ο Ryugu, ο Bennu και το μητρικό σώμα του μετεωρίτη Orgueil αποτελούν κατάλοιπα του πρώιμου ηλιακού συστήματος. Μπορούν να διατηρήσουν υλικά σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτα για περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί οι αστεροειδείς παρουσιάζουν χημικές διαφορές. Ο Μέρτσισον είναι εμπλουτισμένος σε πουρίνες, ενώ ο Bennu και ο Οργκέιγ περιέχουν περισσότερες πυριμιδίνες.

Πιστεύεται ότι αυτή η ισορροπία ενδέχεται να επηρεάζεται από την αμμωνία, ένα μόριο-κλειδί που μπορεί να καθορίσει ποιες νουκλεοβάσεις μπορούν να σχηματιστούν. Μελετώντας σε βάθος τα σχετικά παρθένα δείγματα του Ryugu και συγκρίνοντάς τα με μετεωρίτες όπως ο Μέρτσισον και ο Οργκέιγ, οι ερευνητές ανιχνεύουν το κοσμικό ταξίδι των πιθανών μοριακών συστατικών της ζωής.

Τα αποτελέσματά τους υποδηλώνουν ότι βασικά συστατικά του γενετικού υλικού ίσως σχηματίστηκαν στο διάστημα και μεταφέρθηκαν αργότερα στην πρώιμη Γη. Με άλλα λόγια, η ιστορία της ζωής στον πλανήτη μας ενδέχεται να είναι βαθιά συνδεδεμένη με τη χημική σύσταση τέτοιων αρχαίων αστεροειδών.

Ένα μονοπάτι για τα συστατικά της ζωής

Μαζί, αυτές οι ανακαλύψεις δείχνουν ότι οι πλούσιοι σε άνθρακα αστεροειδείς σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα περιέχουν μια ποικίλη προβιοτική χημεία. Ωστόσο, το ακριβές μείγμα μορίων –όπως η ισορροπία μεταξύ πουρινών και πυριμιδινών– ποικίλλει ανάλογα με το χημικό περιβάλλον και την ιστορία του εκάστοτε αστεροειδούς.

Επειδή τα δείγματα του Ryugu συλλέχθηκαν απευθείας στο διάστημα και προστατεύτηκαν από τη μόλυνση της Γης, προσφέρουν μια από τις πιο καθαρές εικόνες της χημείας του αρχέγονου ηλιακού συστήματος.

Η ανακάλυψη και των πέντε νουκλεοβάσεων στον Ryugu υποδηλώνει ότι τα μοριακά συστατικά της ζωής ίσως είχαν ήδη αρχίσει να σχηματίζονται στο διάστημα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Οι αστεροειδείς ενδέχεται να βοήθησαν στη μεταφορά αυτών των συστατικών στην πρώιμη Γη – καθιστώντας την προέλευση της ζωής μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης κοσμικής χημικής ιστορίας.