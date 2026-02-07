Κασσελάκης: Ο συνδικαλισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας – Η Καρυστιανού δεν ανήκει στην Αριστερά

Σύνοψη από το

  • Ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτήρισε τον συνδικαλισμό «πυλώνα δημοκρατίας», τονίζοντας την ανάγκη για ενιαία ψηφοδέλτια και καταδικάζοντας την κομματικοποίηση ως «γάγγραινα» για τη χώρα μας.
  • Σχετικά με το συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι θα είναι ισότιμα όλα τα μέλη, ενώ για τις συνεργασίες έθεσε ως βασικό κριτήριο την αξιοπιστία του άλλου κόμματος ή του πολιτικού αρχηγού.
  • Ο Κασσελάκης δήλωσε ότι «δεν νομίζω ότι η κυρία Καρυστιανού ανήκει στον χώρο της Αριστεράς», καταδικάζοντας σχόλια περί αμβλώσεων και «εισβολέων» και τονίζοντας ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα για εμάς είναι κόκκινες γραμμές».
Enikos Newsroom

πολιτική

Κασσελάκης
Φωτογραφία: Intime

Ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, βρέθηκε στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έκτακτο συνέδριο του κόμματός του, στις πιθανές συνεργασίες, καθώς και στην υπόθεση Παναγόπουλου και το συνδικαλισμό.

Σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο Κασσελάκης σημείωσε ότι είναι πραγματικά λυπηρό ότι υπάρχει μια τέτοια υπόθεση που έχει βγει στο προσκήνιο, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν ξαφνιάστηκε.

Παράλληλα, αναρωτήθηκε εάν πιστεύει κάποιος ότι δεν υπάρχει σπατάλη και διαφθορά όπου υπάρχουν κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια και ειδικά όταν έχουν υπάρξει κομματικοί στρατοί στον συνδικαλισμό.

«Ο συνδικαλισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας, πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και τα αιτήματά τους και όχι να είναι κομματικοί στρατοί. Χρειαζόμαστε ενιαία ψηφοδέλτια στον συνδικαλισμό. Να εκπροσωπούν όλους τους εργαζόμενους και όχι να δημιουργούν κομματικές εξαρτήσεις», τόνισε ο Κασσελάκης.

Ανέφερε ότι η κομματικοποίηση είναι η αρχή του κακού σε όλα και ότι αποτελεί γάγγραινα για τη χώρα μας.

Αναφορικά με την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο τομέα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σημείωσε ότι δεν έχει κομματικές αγκυλώσεις, αλλά ότι υπάρχει λόγος που υπάρχει η μονιμότητα στο Σύνταγμα.

Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας και συνεργασίες

Σε ότι έχει να κάνει με το συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, αρχικά σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή έρχεται κόσμος από όλη την επικράτεια για αυτό το συνέδριο, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν αλγόριθμοι και εσωτερικοί μηχανισμοί, αλλά θα είναι όλα τα μέλη ισότιμα.

Ως προς την πρόσκληση που απεύθυνε για διάλογο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι δεν είπε ακριβώς αυτός και σημείωσε ότι ένα από τα βασικά κριτήρια του για όποια συνεργασία είναι η αξιοπιστία του άλλου κόμματος ή του πολιτικού αρχηγού.

Επιπλέον, τόνισε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα για το κόμμα του.

Για την Καρυστιανού

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Μαρία Καρυστιανού, ο Κασσελάκης σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι η κυρία Καρυστιανού ανήκει στον χώρο της Αριστεράς. Νομίζω τα σχόλια τα οποία έχουν ειπωθεί περί αμβλώσεων και εισβολέων, όχι μόνο δεν μας εκφράζουν, τα καταδικάζουμε, διότι αυτές οι μάνες και τα παιδάκια τους που από απελπισία διασχίζουν τη θάλασσα, προφανώς θα έπρεπε να υπήρχαν δομές ασφαλείς σε αυτές τις χώρες, από τις οποίες αρχίζουν την πορεία τους και όχι να καταλήγουν να πνίγονται σε ελληνικά ύδατα. Αλλά από κει και πέρα είναι ανθρώπινες ψυχές και δεν είναι εισβολείς».

«Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της. Το ίδιο ισχύει για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για εμάς είναι κόκκινες γραμμές», τόνισε.

