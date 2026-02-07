Άδωνις Γεωργιάδης: Στελέχη του ΚΚΕ διαδήλωναν έξω από το νοσοκομείο Άργους για… τη φρεγάτα «Κίμων» – Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Άργους για τα εγκαίνια της ανακατασκευασμένης ορθοπεδικής κλινικής, η οποία έλαβε το όνομα του εκλιπόντος γιατρού και οργανωμένου συνδικαλιστή του ΚΚΕ, Κώστα Βρέτου.
  • Φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο κ. Γεωργιάδης συνάντησε συγκεντρωμένους από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τα εξοπλιστικά και τη φρεγάτα «Κίμων».
  • Ο υπουργός απάντησε στους διαδηλωτές ότι ως υπουργός Υγείας «δεν έχει καμία αρμοδιότητα ως προς τις Νατοϊκές αποστολές για τις οποίες διαμαρτύρονταν», ενώ υπογράμμισε τις βελτιώσεις στο ΕΣΥ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Στελέχη του ΚΚΕ διαδήλωναν έξω από το νοσοκομείο Άργους για… τη φρεγάτα «Κίμων» – Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την Παρασκευή επίσκεψη στο νοσοκομείο του Άργους για να εγκαινιάσει την ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική, που έλαβε το όνομα του εκλιπόντος γιατρού και οργανωμένου συνδικαλιστή του ΚΚΕ, Κώστα Βρέτου.

Φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε να συναντήσει τους συγκεντρωμένους, που όπως έμαθε, κατόπιν ερώτησής του, προέρχονταν από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, και ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τα εξοπλιστικά και τη φρεγάτα «Κίμων».

«Είστε κατά φρεγατών; Η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται;» ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι η Τουρκία αποκτά καινούρια όπλα. Μάλιστα, εξήγησε ότι η φρεγάτα Κίμων ουδέποτε έχει πάει στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς προορίζεται για το Αιγαίο.

«Απ’ το νοσοκομείο ποιος είναι; Είναι κάποιος από το σωματείο εργαζομένων;» ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης, και αφού δεν έλαβε απάντηση έφυγε, καθώς όπως ανέφερε ως υπουργός Υγείας, δεν εμπλέκεται στις ΝΑΤΟϊκές αποστολές.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Χθες επισκέφθηκα το Γ.Ν. Άργους για να εγκαινιάσω την πλήρως ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική «Ορθοπεδική Κλινική Κώστα Βρέτου» που έλαβε το όνομα ενός σπουδαίο ιατρού διότι την ίδρυσε και απεβίωσε μέσα κυριολεκτικά σε αυτήν πριν από 23 χρόνια. Ο αείμνηστος Κώστας Βρέτος ήταν οργανωμένο στέλεχος του ΚΚΕ, με μεγάλη πολιτική αλλά και συνδικαλιστική δράση, αλλά ταυτοχρόνως ένας παθιασμένος υπερασπιστής του ΕΣΥ.

Όταν το ΔΣ του Νοσοκομείου ενόψει της πλήρους ανακατασκευής της κλινικής αποφάσισε να δώσει το όνομά του, με ρώτησαν εάν το εγκρίνω, είπα αμέσως ναι! Εμείς πιστεύουμε στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και άρα δεχόμαστε εξ ορισμού ότι οι άνθρωποι μπορούμε μεταξύ μας να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κακό, λέγεται Δημοκρατία.

Το περίεργο είναι ότι έξω από το Νοσοκομείο με περίμεναν για να διαμαρτυρηθούν οργανωμένα στελέχη του ΚΚΕ από το γειτονικό Εργατικό Κέντρο. Ούτε για αυτή την ημέρα της Τιμής του δικού τους ανθρώπου δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν. Δείτε το βίντεο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, δεν υπήρχε μεταξύ των διαδηλωτών ούτε ένας εργαζόμενος του Νοσοκομείου. Ο Σύλλογος Εργαζομένων με περίμενε μέσα κόσμια, μου έδωσαν λουλούδια, είχαμε ωραίο διάλογο, δέχθηκαν τη μεγάλη πρόοδο του Νοσοκομείου το οποίο έχει το περισσότερο πλέον προσωπικό που είχε ποτέ, έθεσαν τα αιτήματα τους όλα καλά. Η δε Παιδιατρική κλινική που θα ακούσετε στο βίντεο να λένε ότι δεν λειτουργεί, πράγματι δεν λειτουργεί εδώ και… 33 χρόνια… Δεν θα κρυφτώ όμως πίσω από αυτό, δεσμεύομαι να βρω λύση και για την Παιδιατρική του Άργους, όπως βρήκα και για την Παθολογική της Δράμας. Στη Δράμα η Παθολογική υπολειτουργούσε εδώ και 7 χρόνια και τώρα πάμε δύο ιατρούς, στο Άργος δεν λειτουργεί εδώ και 33, αλλά μέσα στο 2026 θα έχω βρει παιδιάτρους.

Όσο και να φωνάζουν το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ!

ΥΓ. Θα με συγχωρέσουν οι συμπαθέστατοι διαδηλωτές του ΚΚΕ αλλά ως Υπουργός Υγείας δεν έχω καμία αρμοδιότητα ως προς τις Νατοϊκές αποστολές για τις οποίες διαμαρτύρονταν!»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα