Τζέι Ντι Βανς: «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έπειτα από συνάντηση με τους Δημοκρατικούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη (1/10).

Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

