Χονγκ Κονγκ: Δύο νεκροί από την πτώση εμπορικού αεροσκάφους στην θάλασσα κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα, ενώ τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως δυο άνθρωποι είναι νεκροί.

Ο βόρειος διάδρομος του αεροδρομίου έκλεισε μετά το συμβάν, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, πάντως οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

The aircraft that went off runway 07L in Hong Kong is a Boeing 747-481(BDSF) with registration number TC-ACF. Flight #EK9788 arrived from Dubai after a 6h 53min flight. This Boeing 747 made its first flight in May 1993 (32 years ago).

Το δυστύχημα καταγράφτηκε στις 03:50 (τοπική ώρα· χθες στις 22:50 ώρα Ελλάδας) και το αεροδρόμιο ανέφερε πως το αεροσκάφος έφερε κωδικό πτήσης της Emirates. Η εταιρεία των ΗΑΕ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το τετραμελές πλήρωμα διασώθηκε, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου. Ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται, πρόσθεσε.

Ωστόσο, η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση ότι δυο άνδρες, μέλη του προσωπικού εδάφους, που επέβαιναν σε όχημα, έχασαν τη ζωή τους.

New footage shows the Boeing 747 that veered off the runway in Hong Kong after colliding with a ground vehicle, resulting in two fatalities.



Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως το Μπόινγκ ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η airACT δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Ρόιτερς, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ