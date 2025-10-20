Ιταλία: Η Ακτοφυλακή διέσωσε δεκάδες μετανάστες ανοικτά της Λαμπεντούζα – Εντοπίστηκαν δύο σοροί

Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Κυριακή (19/10) ότι διέσωσε 91 ανθρώπους που επέβαιναν σε πλεούμενο με μετανάστες ανοικτά από τη νήσο Λαμπεντούζα (νότια), προσθέτοντας όμως πως δύο από αυτούς βρέθηκαν νεκροί.

Ισπανία: Μετανάστες αποβιβάζονται από βάρκα και αρχίζουν να τρέχουν σε θέρετρο – Δείτε βίντεο

«Κατά την επιθεώρηση των τμημάτων κάτω από το κατάστρωμα» βρέθηκαν μετανάστες «σε σοβαρή κατάσταση» και «δυο πτώματα, αρρένων αμφότερα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Οι επιζώντες – 85 άνδρες, γυναίκα και πέντε που πιστεύεται πως είναι ανήλικοι – αποβιβάστηκαν και κάποιοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, οι δυο μετανάστες πέθαναν εξαιτίας κατάποσης καυσίμου στο αμπάρι, ενώ άλλοι 14 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι μετανάστες είναι υπήκοοι Πακιστάν, Ερυθραίας και Σομαλίας, κατά την ίδια πηγή.

Τα νερά ανοικτά από τη Λαμπεντούζα μετατράπηκαν ήδη σε θέατρο ακόμη μιας τραγωδίας με πρωταγωνιστές μετανάστες την Παρασκευή, όταν κάπου 30 άνθρωποι κηρύχτηκαν αγνοούμενοι έπειτα από ναυάγιο.

